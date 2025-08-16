聽新聞
800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管警局

聯合報／ 國際中心／綜合報導

五角大廈十四日說，美國總統川普日前下令派八百國民兵進駐華府協助當地執法人員，已全數完成部署。美國司法部長邦迪也授權聯邦緝毒局（ＤＥＡ）接管華府特區警察局。

為了「打擊犯罪」，川普六月也曾在加州洛杉磯示威抗議期間採取類似派兵行動。五角大廈發言人威爾森說，截至十四日，八百名陸、空軍國民兵已完成動員，作為特區聯合特遣部隊的一員，他們現已進駐首都，並將待到川普認為當地法律秩序恢復為止。

川普十一日下令在華府部署國民兵，並由聯邦政府接管特區警局，宣稱要「拿回我們的首都」。

陸軍則聲明，國民兵不會執行逮捕搜索等直接執法行為，但有權在預防立即危險下暫時拘留個人，且國民兵將擁有防護裝備，必要時將提供武器，但會留在武器庫。

邦迪十四日晚間也簽署命令，授予ＤＥＡ局長行使華府警局長行政權，正式將首都執法權置於聯邦管轄下。這是一九六五年來，美國總統首次違背地方首長意願派國民兵進駐。

國民兵基本上聽令各州州長，且須在「聯邦化」後，總統才能指揮，但華府屬於特區，國民兵原就由總統直接指揮。

華府 川普 五角大廈

相關新聞

以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫...

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

南韓光復節談話 李在明促日本正視歷史

十五日也是南北韓擺脫日本殖民統治的「光復節」八十周年，南韓總統李在明當天上午發表約廿五分鐘談話。他表示，將透過務實外交及...

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的...

相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能...

