美懸賞1千萬美元 通緝墨西哥販毒領袖

川普政府十四日懸賞一千萬美元（約台幣三億元），徵求能協助逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」領袖法瑞亞斯阿爾瓦雷茲情資。

綽號「祖父」的法瑞亞斯阿爾瓦雷茲是聯合販毒集團五名高階成員之一，美國司法部十四日也公布對五人的起訴書。

美國司法部長邦迪聲明，起訴旨在瓦解此一販毒組織，並將造成美國公民死亡和頹靡的集團領袖繩之以法。

美國國務院二月已將根據地在墨西哥米卻肯州的聯合販毒集團及數個其他販毒團體列為外國恐怖組織。根據美國司法部說法，聯合販毒集團是流入美國的甲基安非他命（冰毒）、芬太尼和古柯鹼主要供應商，所得據信用於購買重型武器、僱用傭兵、賄賂地方官並供應集團領袖維持奢華生活。

墨西哥政府兩天前才將廿六名通緝犯移交美國，包括哈里斯科新世代及西納羅亞這兩個販毒集團的數名高階成員。這是美國總統川普一月回任後，墨西哥再次移交通緝犯，上次是二月底移交廿九名毒梟給美國，例如被控一九八五年綁架殺害美國緝毒臥底特工卡瑪雷納的卡洛昆特羅。