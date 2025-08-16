聽新聞
美懸賞1千萬美元 通緝墨西哥販毒領袖

聯合報／ 國際中心／綜合報導

川普政府十四日懸賞一千萬美元（約台幣三億元），徵求能協助逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」領袖法瑞亞斯阿爾瓦雷茲情資。

綽號「祖父」的法瑞亞斯阿爾瓦雷茲是聯合販毒集團五名高階成員之一，美國司法部十四日也公布對五人的起訴書。

美國司法部長邦迪聲明，起訴旨在瓦解此一販毒組織，並將造成美國公民死亡和頹靡的集團領袖繩之以法。

美國國務院二月已將根據地在墨西哥米卻肯州的聯合販毒集團及數個其他販毒團體列為外國恐怖組織。根據美國司法部說法，聯合販毒集團是流入美國的甲基安非他命（冰毒）、芬太尼和古柯鹼主要供應商，所得據信用於購買重型武器、僱用傭兵、賄賂地方官並供應集團領袖維持奢華生活。

墨西哥政府兩天前才將廿六名通緝犯移交美國，包括哈里斯科新世代及西納羅亞這兩個販毒集團的數名高階成員。這是美國總統川普一月回任後，墨西哥再次移交通緝犯，上次是二月底移交廿九名毒梟給美國，例如被控一九八五年綁架殺害美國緝毒臥底特工卡瑪雷納的卡洛昆特羅。

川普 販毒 美國 墨西哥

相關新聞

以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫...

南韓光復節談話 李在明促日本正視歷史

十五日也是南北韓擺脫日本殖民統治的「光復節」八十周年，南韓總統李在明當天上午發表約廿五分鐘談話。他表示，將透過務實外交及...

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的...

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能...

