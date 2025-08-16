聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。中國駐美大使館則強調，「堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。

川普十四日接受福斯新聞電台採訪時說，將盡力幫助援救被拘留的香港媒體大亨黎智英，「我會盡一切努力挽救他；我們會看看能做什麼；我們會竭盡所能」。川普還說，將在美中就貿易和關稅進行談判時提出黎智英案。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此說，黎智英是「香港反華、破壞穩定活動的主要策畫者和參與者」。

七十七歲的黎智英五年前被香港國安警察逮捕，之後被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，自二○二○年十二月以來，已被單獨監禁逾一五○○天。

港媒「香港01」報導，黎智英案十四日在香港西九龍裁判法院續審。控辯雙方原定開始結案陳詞，但辯方庭上透露黎智英出現心悸，有時覺得會暈倒，醫師建議他戴動態心電圖監測儀和服藥。

但因香港懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供，因此法官就將結案陳詞延至十八日。

川普五月提過將在美中關稅談判時，將黎智英案作為談判的一環。美國國務院十二日發布「年度各國人權報告」，也提到香港政府透過國安法對黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留丶長期單獨囚禁等，影響港人人權和言論。

中國外交部駐港公署發言人十三日對此強烈不滿並堅決反對，強調違法必究是基本原則。港府秉公審案，堅決打擊危害國安的行為和活動，是維護國安和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。

港府十三日晚間也表示，單獨監禁是黎智英本人意願，強烈不滿並反對反中傳媒機構等外部勢力，就黎智英涉及國安法案件和羈押情況的抹黑言論。

川普 黎智英 習近平 港版國安法

延伸閱讀

美俄峰會「試圖討好或貫徹強硬」 哪個川普將在阿拉斯加會普亭？

川普砍大學經費讓海歸潮擴大？ 癌症專家馮根生離美返中

黎智英案健康因素再延至18日結案陳詞 川普曾稱「100%會救他」

川普稱與普丁峰會失敗機率25% 克宮淡化期待

相關新聞

以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫...

南韓光復節談話 李在明促日本正視歷史

十五日也是南北韓擺脫日本殖民統治的「光復節」八十周年，南韓總統李在明當天上午發表約廿五分鐘談話。他表示，將透過務實外交及...

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的...

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能...

美懸賞1千萬美元 通緝墨西哥販毒領袖

川普政府十四日懸賞一千萬美元（約台幣三億元），徵求能協助逮捕墨西哥販毒組織「聯合販毒集團」領袖法瑞亞斯阿爾瓦雷茲情資。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。