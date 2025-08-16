聽新聞
以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
以色列的E1屯墾區計畫將使東耶路撒冷與約旦河西岸在地理上分隔，增加建立連貫巴勒斯坦國的難度。圖為十四日E1的空拍圖。美聯社
以色列的E1屯墾區計畫將使東耶路撒冷與約旦河西岸在地理上分隔，增加建立連貫巴勒斯坦國的難度。圖為十四日E1的空拍圖。美聯社

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫，並呼籲藉此回應幾個歐洲國家宣布將承認巴勒斯坦國。該計畫將分割約旦河西岸，與東耶路撒冷隔開。

聯合國秘書長古特瑞斯、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、英國外交大臣拉米及德國外交部十四日均敦促以色列停止推動該計畫。而自七月下旬以來，法英和加拿大等西方及七大工業國集團（Ｇ７）國家已宣布，計畫在九月召開的第八十屆聯合國大會中，或聯大會前就承認巴勒斯坦的國家地位。

該計畫將使東耶路撒冷與約旦河西岸在地理上分離而無法連成一片，徒增建立連貫巴勒斯坦國的難度，因此極具爭議，長期被國際社會強烈反對，數十年來一直處於凍結狀態。

以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在該國占領的約旦河西岸爭議地區E1區，建立三千多戶住宅的屯墾區計畫。圖為他十四日赴E1區手持該屯墾區的計畫地圖。美聯社
以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在該國占領的約旦河西岸爭議地區E1區，建立三千多戶住宅的屯墾區計畫。圖為他十四日赴E1區手持該屯墾區的計畫地圖。美聯社

史莫崔赫向媒體及屯墾區領袖說，這項計畫會埋葬巴勒斯坦國的理念。他還說，今天世上任何試圖承認巴勒斯坦國的人，「都將在現場收到我們的回應」，不是透過文件、決議或聲明，而是透過現實。

屯墾區擴建計畫仍需經以色列最高規畫委員會的程序審批才能生效。

以色列追蹤並反對屯墾區擴建的組織「即刻和平」（Peace Now）表示，最高規畫委員會一個小組日前已駁回所有反對意見，最終批准聽證會預定下周舉行，「速度創紀錄」。

該組織的屯墾區觀察計畫成員歐夫朗說，史莫崔赫不太可能在未經內唐亞胡同意下，就宣布如此重大決定。

歐夫朗還說，內唐亞胡曾在外國政府施壓後，阻止召開批准屯墾區的會議。內唐亞胡尚未對最新提案公開表態，總理辦公室也尚未置評；史莫崔赫的代表也沒置評。

