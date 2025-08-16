傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的政治壓力，打造川普對晶片在美國公司製造的「半導體國家隊」，激勵英特爾股價十四日上漲。

綜合彭博資訊、華爾街日報及英國金融時報十四日報導，川普日前與陳立武會面時，討論到由美國政府出資入股英特爾的構想，協議架構可能仿效國防部七月宣布入股美國稀土礦商ＭＰ材料公司的模式，涵蓋股權投資、保證購買、貸款與民間融資及政府合夥等方式。美國政府潛在的入股規模尚不得而知，仍有很高的不確定性。

英特爾獲得政府注資，陳立武將繼續掌舵，有助緩解財務壓力並吸引客戶。投資研究機構ＣＦＲＡ分析師莘諾認為，政府加強參與大幅提振美國晶片製造，也可能要求美國晶片設計業者運用英特爾的美國設施生產。

白宮表示，除非政府正式宣布，否則任何對於假設協議的討論純屬臆測。英特爾也拒絕評論相關討論，僅表示「深度承諾支持川普總統加強美國科技和製造業領導地位的努力」，「我們期待繼續與川普政府合作，推動這些共同的優先事項，但我們不會評論傳聞或揣測」。

美國繼台灣、南韓、日本後，也以國家力量建立在地半導體供應鏈，台灣半導體業觀察，以美國製造的思維來看，英特爾具備國家隊的身分，確立其產業地位，但是否意味能在品牌或晶圓代工業務出頭天，仍是未知數。

英特爾至今仍是個人電腦中央處理器（ＣＰＵ）霸主，但近年面臨超微在市占率蠶食鯨吞，後起的高通等對手也步步進逼。

在ＡＩ加速器市場，英特爾發展落後於競爭對手。輝達登上ＡＩ霸主地位，超微正積極追趕，兩者已各自公布相關產品發展藍圖，英特爾聲勢卻仍不振。晶圓代工部分遠遜於台積電，超微執行長蘇姿丰日前更表示，從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的「高出逾百分之五、低於百分之廿」，但值得。

法人分析，若消息屬實，台積電被迫與英特爾晶圓代工合作的壓力大減，技術外流風險降低，對台積電仍屬正面。但後續美國持續建立本土半導體供應鏈，中長期要關注美國政府是否會要求其他半導體廠在美國晶圓廠下單。

美國智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）研究員傑茲指出，川普政府過去幾個月來更積極干涉經濟，更深度插手產業政策，「這似乎是美國對關鍵部門產業政策的目前方向」。