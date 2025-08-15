創造歷史！英10歲女神童擊敗西洋棋特級大師 破史上最年輕紀錄
英國女神童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）創造歷史，她在1場比賽以10歲5個月又3天之齡擊敗擁有西洋棋最高頭銜特級大師（GM）的對手，成史上贏過特級大師的最年輕女棋手。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，來自倫敦西北部的西瓦南丹10日在利物浦（Liverpool）舉行的2025年英國西洋棋錦標賽（British Chess Championships）決賽，打敗了現年60歲的特級大師威爾斯（PeteWells）。
根據世界西洋棋總會（International ChessFederation，FIDE）的資料，西瓦南丹打破了先前由美國華裔女棋手葉詩雯（Carissa Yip）在2019年創下的紀錄，當時她擊敗特級大師，年僅10歲11個月又20天。
西瓦南丹如今已取得女子國際大師（WIM）頭銜，距離女子特級大師（WGM）頭銜只差一級。至於最高等級的特級大師頭銜，則是像西洋棋世界冠軍賽（World Chess Championship）頭銜保持人多曼拉朱（Gukesh Dommaraju）及目前世界排名第1的卡爾森（Magnus Carlsen）擁有。
她的父親去年接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他們家族之前「從未有任何人」在西洋棋方面表現突出。
西瓦南丹則告訴BBC，她5歲時在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開始玩西洋棋。當時她父親友人送來一些玩具和書籍，她看到西洋棋以為是玩具，結果父親告訴她那可以比賽，開啟了她的大師之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言