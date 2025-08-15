英國對日戰爭勝利紀念日 查理三世警告戰爭代價
英國國王查理三世今天發表對日戰爭勝利紀念日（VJ Day）80週年紀念活動致詞，他表示二戰老兵及平民為結束二戰付出龐大代價，稱讚他們「勇氣可嘉」，同時示警戰爭的代價。
法新社報導，查理三世（King Charles III）向全國發表預錄談話，他提到「全球各地現今面臨的衝突」，認為二次世界大戰仍在提醒世人，「戰爭真正的代價不僅限於戰場，更觸及生活每個層面」。
他指出，二戰老兵證明了一件事，「無論是戰時或承平時期，最厲害的武器不在於你手中的兵器，而是與你並肩作戰的（同袍）雙臂」。
倫敦當局稍晚將於國家紀念植物園（NationalMemorial Arboretum）舉辦二戰終戰80週年紀念儀式，有數十名年齡介於96至105歲、曾在東亞與太平洋服役的老兵預計會出席。
紀念儀式自中午開始，以全國默哀2分鐘做為開場，隨後還有空軍特技飛行小組「紅箭」（RedArrows）、二戰時期噴火式戰機（Spitfire）以及颶風戰鬥機（Hurricane）進行空中展演。
查理三世在本月稍早預錄的致詞中表示，「見證自由力量取勝」的這群人，他們的犧牲奉獻「永遠不會被遺忘」。
