日本戰歿者遺屬高齡化 戰爭記憶傳承面臨難題

今天是終戰80週年，日本天皇德仁在追悼式致詞時首次提到「今後也要持續傳述戰中與戰後的苦難」，彰顯對記憶傳承的重視。然而現實問題是，戰歿者遺屬高齡化，參與活動的人數愈來愈少，如何把戰爭中的記憶傳承下去日益困難。

今天是日本在第二次世界大戰投降80週年（終戰80週年），日本政府在武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁與皇后雅子一同出席，在正午默哀一分鐘後發表致詞。

德仁開頭與去年相同，表示「想起在大戰中失去無可替代生命的諸多人們，以及他們的遺屬，我的內心再次感到深切悲痛」，接著他首次提到，「要將戰中與戰後的苦難繼續傳述下去」，並表示「衷心期盼大家能齊心協力，今後持續追求和平與幸福」。

出生於戰後的德仁，不斷在各種場合反覆強調，將戰爭的記憶與對和平的期盼，傳承給未曾經歷戰爭的下一代的重要性，在這次追悼式的致詞中，首次加入了「傳述」的想法。

日本天皇在「全國戰歿者追悼式」的致詞，旨在悼念戰爭犧牲者、關懷遺屬，同時表達對世界和平與日本發展的期盼，內容基本上每年都延續相同框架。疫情期間，德仁曾把相關內容納入致詞，這也是追悼式首次納入當下課題。

日本放送協會（NHK）報導，作家保阪正康針對今年天皇致詞分析表示，「傳述」這個詞，帶有非常強烈的主體意涵，代表主動去講述戰爭、去延續曾經受苦之人的心情，可以感受到強烈的意志，能夠解讀為天皇在呼籲「歷史的傳承」。

至於「戰中、戰後的苦難」這個表現方式，他分析，戰爭並不是在1945年8月就結束了，至今仍有人因原爆而受苦，戰爭的傷痕一直存在。這是在提醒世人，不可以忘記仍在與苦難奮鬥的人，凝縮了天皇的人生觀與歷史觀。

今年的全國戰歿者追悼式，最年長出席者為98歲的北海道民眾長屋昭次，他的胞兄長屋保死於戰場；最年輕者為3歲的片山純矢，是戰歿者伊藤正夫的玄孫，伊藤正夫陣亡時年僅32歲。

長屋昭次接受媒體訪問時回憶，他和年長8歲的哥哥於1942年被徵召入伍，哥哥原本身體就不好，最後於戰爭結束前的1945年7月，在中國天津的醫院因肺結核去世。長屋本人曾自願加入陸軍少年飛行兵，在朝鮮半島接受訓練時迎來終戰，「如果戰爭繼續下去，我或許會被派去特攻」。

如今他腿腳不便，必須拄著拐杖行走，平時就算是去離家100公尺的商店，也要休息許多次才能走到，但這次他仍特地從北海道網走市前來參加追悼式，每次只要來東京參加追悼式，「不知為何就能走了」。

明年他就將滿99歲，他說，「今年或許是最後一次參加了吧」，但他把參加追悼式視為「使命」，希望在有生之年盡可能參加。

談及戰歿者遺屬高齡化，長屋感嘆，「現在年輕人已經不知道什麼是戰爭」，「就算要跟子孫輩講，他們沒有興趣，也不想聽」。

他的話很快得到印證。在長屋身旁，3歲的片山純矢和哥哥陪著85歲的曾祖母伊藤早苗一同參加追悼式，被問到「知不知道什麼是戰爭」時，他一臉懵懂，愣了一會兒才在曾祖母指導下，用稚嫩的聲音說「戰爭很可怕」。

教導下一代戰爭究竟如何可怕，以及在體認到戰爭可怕的同時，如何維護得來不易的和平，正是天皇所說「傳述」能發揮的力量。

讀賣新聞報導，由戰歿者遺屬組成的「日本遺族會」在47個都道府縣設有分會，其中超過4成、約20個團體因為會員高齡化導致人數減少，不得不中止或縮小活動，另有7個團體正在考慮暫停活動或解散。

調查顯示，遺族會的會員總數在2019年時約有57萬戶，今年已減至35萬戶。有20個團體的部分活動被中止或縮小規模，像是海外慰靈巡禮，或是在日本國內的遺骨收集活動。就算活動沒停止，參加人數也明顯減少。

日本遺族會表示，組織成立當初，核心成員是戰歿者的父母或兄弟姊妹，人數減少是很自然的事，但是「我們的目標是在戰後100年，仍要繼續傳承遺族的記憶、持續追求和平，把『戰爭的悲慘、和平的珍貴』持續不懈地訴說下去」。