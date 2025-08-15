防止英法德重啟制裁 伊朗外長：正與中俄合作

快訊

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭當局正與中國和俄羅斯合作，以防止歐洲重啟對於伊朗核計畫的制裁；英國法國德國近日揚言要重新對伊朗實施制裁。

法新社報導，阿拉奇昨天接受伊朗國營電視台訪問時說道：「我們會盡力阻止此事發生，我們正在跟中國及俄羅斯合作來防止此事。如果無法奏效，他們實施了制裁，我們有應對措施。」

英國、法國和德國近日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），聲稱若伊朗8月底前沒有為其核子計畫找到外交解決方案，他們準備好重新對伊朗實施經過聯合國批准的制裁。

這3個歐洲國家都是2015年「伊朗核協議」的締約國，該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）13日在社群平台X發文，若伊朗持續違反國際義務，法國、德國和英國將於8月底重啟10年前取消的全球武器禁運、核設備禁運及銀行業務限制。

