防止英法德重啟制裁 伊朗外長：正與中俄合作
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭當局正與中國和俄羅斯合作，以防止歐洲重啟對於伊朗核計畫的制裁；英國、法國及德國近日揚言要重新對伊朗實施制裁。
法新社報導，阿拉奇昨天接受伊朗國營電視台訪問時說道：「我們會盡力阻止此事發生，我們正在跟中國及俄羅斯合作來防止此事。如果無法奏效，他們實施了制裁，我們有應對措施。」
英國、法國和德國近日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），聲稱若伊朗8月底前沒有為其核子計畫找到外交解決方案，他們準備好重新對伊朗實施經過聯合國批准的制裁。
這3個歐洲國家都是2015年「伊朗核協議」的締約國，該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。
法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）13日在社群平台X發文，若伊朗持續違反國際義務，法國、德國和英國將於8月底重啟10年前取消的全球武器禁運、核設備禁運及銀行業務限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言