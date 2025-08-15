塑膠減產條文回歸仍難救局 日內瓦談判宣告失敗

「全球塑膠公約」最終談判會議，經過長達11天馬拉松式會議，儘管大會提交兩個條文草案，試圖凝聚共識，但各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意見分歧，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）今在閉幕大會指出，兩份草案版本均無法取得委員會共識，現階段不應持續推動。宣告塑膠公約仍難以在日內瓦完成。

原訂昨日落幕的「全球塑膠公約」談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。主席瓦迪維索昨深夜宣布延會、今日再議。但大會隨即在今天凌晨公布新的條文草案，塑膠減產條文和化學品關切均回歸條文規範，且隨即在清晨5時30分再次召開大會。

瓦迪維索在致詞中形容，此次談判歷程猶如一場漫長而艱辛的馬拉松，並強調身為主席的職責是協調與促進，而非強加任何觀點。他坦言，目前提交委員會的兩個草案版本均未能取得共識，「考量當前情勢，現階段不應推動進一步行動」。此番發言，正式宣告日內瓦談判再度破局，全球首部塑膠公約協議仍未能誕生。

主席宣告破局後，各代表國先後發言表達遺憾。法國代表指出，遺憾兩個版本均未成為新的談判基礎，儘管各方付出努力，仍未取得成果，且整個進程「非常混亂」，呼籲儘速恢復談判。瑞士代表則表示，多輪會議始終未能突破僵局，建議大會應思考其他可行路徑，以避免談判長期陷於停滯。

綠色和平組織全球塑膠條約談判代表團團長福布斯（Graham Forbes）表示，塑膠公約未能在日內瓦達成協議，為世界敲響警鐘，終結塑膠汙染必須正面迎擊化石燃料利益集團。絕大多數政府希望達成一項強有力的協議，然而少數不良行為者卻被允許利用程序，將這份雄心壯志化為泡影。我們不能繼續重複同樣的做法，卻期待不同的結果。

全球焚燒爐替代聯盟 (GAIA) 非洲塑膠專案經理 Merrisa Naidoo呼籲，希望雄心勃勃的成員國能夠向主席和石油國家表明，「我們不會放棄，也不會屈服，沒有條約總比壞條約好。」