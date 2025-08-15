快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠減產條文回歸仍難救局 日內瓦談判宣告失敗

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
「全球塑膠公約」經過長達11天會議，兩個草案版本均無法取得委員會共識，本屆再度破局。記者曾原信／攝影
「全球塑膠公約」經過長達11天會議，兩個草案版本均無法取得委員會共識，本屆再度破局。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議，經過長達11天馬拉松式會議，儘管大會提交兩個條文草案，試圖凝聚共識，但各國在塑膠減產、化學品添加等議題上仍意見分歧，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）今在閉幕大會指出，兩份草案版本均無法取得委員會共識，現階段不應持續推動。宣告塑膠公約仍難以在日內瓦完成。

原訂昨日落幕的「全球塑膠公約」談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。主席瓦迪維索昨深夜宣布延會、今日再議。但大會隨即在今天凌晨公布新的條文草案，塑膠減產條文和化學品關切均回歸條文規範，且隨即在清晨5時30分再次召開大會。

原訂昨日落幕的「全球塑膠公約」談判，因大會於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。主席瓦迪維索昨深夜宣布延會、今日再議。隨後，大會於今日凌晨公布最新修訂版草案，將塑膠減產及化學品關切條文重新納入規範，並在清晨5時30分緊急召開全體會議。

瓦迪維索在致詞中形容，此次談判歷程猶如一場漫長而艱辛的馬拉松，並強調身為主席的職責是協調與促進，而非強加任何觀點。他坦言，目前提交委員會的兩個草案版本均未能取得共識，「考量當前情勢，現階段不應推動進一步行動」。此番發言，正式宣告日內瓦談判再度破局，全球首部塑膠公約協議仍未能誕生。

主席宣告破局後，各代表國先後發言表達遺憾。法國代表指出，遺憾兩個版本均未成為新的談判基礎，儘管各方付出努力，仍未取得成果，且整個進程「非常混亂」，呼籲儘速恢復談判。瑞士代表則表示，多輪會議始終未能突破僵局，建議大會應思考其他可行路徑，以避免談判長期陷於停滯。

綠色和平組織全球塑膠條約談判代表團團長福布斯（Graham Forbes）表示，塑膠公約未能在日內瓦達成協議，為世界敲響警鐘，終結塑膠汙染必須正面迎擊化石燃料利益集團。絕大多數政府希望達成一項強有力的協議，然而少數不良行為者卻被允許利用程序，將這份雄心壯志化為泡影。我們不能繼續重複同樣的做法，卻期待不同的結果。

全球焚燒爐替代聯盟 (GAIA) 非洲塑膠專案經理 Merrisa Naidoo呼籲，希望雄心勃勃的成員國能夠向主席和石油國家表明，「我們不會放棄，也不會屈服，沒有條約總比壞條約好。」

團團 馬拉松 日內瓦

延伸閱讀

全球塑膠公約刪「減產」條文 台灣限塑政策領先國際

台灣文化科技大會10月高雄登場　AI成顯學

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

塑膠公約難產！刪「減產」條文引多國反彈 延至15日再議

相關新聞

美俄峰會登場 和平協議能否終結戰爭？專家揭殘酷真相

川普與普亭峰會即將登場，美國智庫戰略暨國際中心（CSIS）國防與安全部門主席、哈羅德·布朗講座教授瓊斯（Seth G. ...

南韓首爾公園裝「3D全像警察」 犯罪率下降22%

南韓首爾中區一處公園安裝真人大小的3D全像投影警察，不只每晚「值勤」，還會播放預錄音訊，警告「若發生暴力或其他緊急狀況，...

日美共同籌備核戰？「非核三原則」與擁核嚇阻論的矛盾

日本境內關於「非核三原則」也有更多動作。曾任日本國家安全保障局次長、現為笹川平和財團常務理事的兼原信克，今年6月聯合其他多名曾任自衛隊高官的退役將領，呼籲修改「非核三原則」第三點的「不帶入、不引進核武」，讓共享核武成為可能。這當中不排除讓搭載核彈的美軍核動力潛艦停靠日本港口，或是運用日本自衛隊的戰機運送美軍核武等，並建議美日應創立新的同盟調整機制，具體討論雙邊可以如何搭配運用美國核戰力，以及培育日本自衛官成為精通核戰略的專家。背後關鍵就是為了因應中國和北韓的核武威脅。

北韓才喊「沒興趣」 南韓總統李在明稱「尊重」：協商建構軍事互信

南韓總統李在明今天矢言「尊重」北韓的政治體制，並建立雙方「軍事互信」。平壤前一天才表示對改善與首爾之間關係沒有興趣

塑膠減產條文回歸仍難救局 日內瓦談判宣告失敗

「全球塑膠公約」最終談判會議，經過長達11天馬拉松式會議，儘管大會提交兩個條文草案，試圖凝聚共識，但各國在塑膠減產、化學...

雙普會今登場 川普評估：25%機率不會成功

川普總統今天（15日）下午將與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州見面，川普14日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示，他與普亭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。