快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

北韓才喊「沒興趣」 南韓總統李在明稱「尊重」：協商建構軍事互信

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
南韓總統李在明。 歐新社
南韓總統李在明。 歐新社

南韓總統李在明今天矢言「尊重」北韓的政治體制，並建立雙方「軍事互信」。平壤前一天才表示對改善與首爾之間關係沒有興趣。

法新社報導，自李在明6月當選總統以來，他一反前任總統尹錫悅強硬立場，承諾將與擁核的北韓接觸，並在不預設前提的情況下尋求對話。

在紀念脫離日本殖民統治80週年活動中，李在明發表演說宣布南韓政府「將採取一致措施，切實緩解緊張局勢，並恢復與北韓的互信」。

根據南韓統一研究院，8月15日脫離日本統治紀念日，即光復節，是北韓與南韓唯一共同慶祝的公眾假期。

李在明說：「我們申明尊重北韓現行體制」；他還說，首爾當局「無意從事敵對行為」。

他說：「我希望北韓能夠回應我們恢復互信與重啟對話的努力。」

李在明發表這項演說的前一天，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓「沒有意願改善」與南韓的關係。

金與正也否認了北韓正在拆除邊境心戰喊話擴音器的相關報導。

南韓軍方6月表示，兩國已停止在非軍事區（DMZ）沿線進行心戰喊話，並於上週補充說，已偵測到北韓軍隊正在前線拆除擴音器。

路透社報導，在紀念朝鮮半島脫離日本殖民統治80週年的演講中，李在明表示，他將尋求恢復「919軍事協議」，這份協議於2018年的一次兩韓峰會上簽署，旨在緩解兩國共同邊界沿線的緊張局勢。

在緊張局勢加劇後，首爾暫停了部分協議內容，平壤隨後也實際上撕毀了協議，並表示將恢復所有軍事措施。

李在明6月贏得臨時選舉出任總統，在經歷了一段跨境緊張時期後，尋求重新與平壤接觸，並展現重啟對話的意願。

北韓 南韓 李在明

延伸閱讀

金與正稱沒拆宣傳擴音器、未來也不會 南韓：放假消息

金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

相關新聞

美俄峰會登場 和平協議能否終結戰爭？專家揭殘酷真相

川普與普亭峰會即將登場，美國智庫戰略暨國際中心（CSIS）國防與安全部門主席、哈羅德·布朗講座教授瓊斯（Seth G. ...

南韓首爾公園裝「3D全像警察」 犯罪率下降22%

南韓首爾中區一處公園安裝真人大小的3D全像投影警察，不只每晚「值勤」，還會播放預錄音訊，警告「若發生暴力或其他緊急狀況，...

日美共同籌備核戰？「非核三原則」與擁核嚇阻論的矛盾

日本境內關於「非核三原則」也有更多動作。曾任日本國家安全保障局次長、現為笹川平和財團常務理事的兼原信克，今年6月聯合其他多名曾任自衛隊高官的退役將領，呼籲修改「非核三原則」第三點的「不帶入、不引進核武」，讓共享核武成為可能。這當中不排除讓搭載核彈的美軍核動力潛艦停靠日本港口，或是運用日本自衛隊的戰機運送美軍核武等，並建議美日應創立新的同盟調整機制，具體討論雙邊可以如何搭配運用美國核戰力，以及培育日本自衛官成為精通核戰略的專家。背後關鍵就是為了因應中國和北韓的核武威脅。

北韓才喊「沒興趣」 南韓總統李在明稱「尊重」：協商建構軍事互信

南韓總統李在明今天矢言「尊重」北韓的政治體制，並建立雙方「軍事互信」。平壤前一天才表示對改善與首爾之間關係沒有興趣

塑膠減產條文回歸仍難救局 日內瓦談判宣告失敗

「全球塑膠公約」最終談判會議，經過長達11天馬拉松式會議，儘管大會提交兩個條文草案，試圖凝聚共識，但各國在塑膠減產、化學...

雙普會今登場 川普評估：25%機率不會成功

川普總統今天（15日）下午將與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加州見面，川普14日說，他相信普亭希望達成和平協議，並表示，他與普亭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。