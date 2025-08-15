北韓才喊「沒興趣」 南韓總統李在明稱「尊重」：協商建構軍事互信

南韓總統李在明今天矢言「尊重」北韓的政治體制，並建立雙方「軍事互信」。平壤前一天才表示對改善與首爾之間關係沒有興趣。

法新社報導，自李在明6月當選總統以來，他一反前任總統尹錫悅強硬立場，承諾將與擁核的北韓接觸，並在不預設前提的情況下尋求對話。

在紀念脫離日本殖民統治80週年活動中，李在明發表演說宣布南韓政府「將採取一致措施，切實緩解緊張局勢，並恢復與北韓的互信」。

根據南韓統一研究院，8月15日脫離日本統治紀念日，即光復節，是北韓與南韓唯一共同慶祝的公眾假期。

李在明說：「我們申明尊重北韓現行體制」；他還說，首爾當局「無意從事敵對行為」。

他說：「我希望北韓能夠回應我們恢復互信與重啟對話的努力。」

李在明發表這項演說的前一天，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓「沒有意願改善」與南韓的關係。

金與正也否認了北韓正在拆除邊境心戰喊話擴音器的相關報導。

南韓軍方6月表示，兩國已停止在非軍事區（DMZ）沿線進行心戰喊話，並於上週補充說，已偵測到北韓軍隊正在前線拆除擴音器。

路透社報導，在紀念朝鮮半島脫離日本殖民統治80週年的演講中，李在明表示，他將尋求恢復「919軍事協議」，這份協議於2018年的一次兩韓峰會上簽署，旨在緩解兩國共同邊界沿線的緊張局勢。

在緊張局勢加劇後，首爾暫停了部分協議內容，平壤隨後也實際上撕毀了協議，並表示將恢復所有軍事措施。

李在明6月贏得臨時選舉出任總統，在經歷了一段跨境緊張時期後，尋求重新與平壤接觸，並展現重啟對話的意願。