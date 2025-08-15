二戰終戰80年 韓總統李在明籲日本正視歷史

1945年8月15日，日本在第二次世界大戰宣布投降，韓國總統李在明今天在「韓國光復80週年」紀念活動上發表談話，呼籲日本政府正視過往歷史問題，在互信基礎上強化具有前瞻性的合作關係。

李在明今天在紀念脫離日本殖民統治80週年的光復節活動上致詞，表明上述對日本的基本立場，指出今年除了是光復80週年，也是韓日外交關係正常化的60週年，「是該發揮智慧直視過往、向未來邁進的時機。」

李在明表示，韓日之間的歷史曲折，建立雙邊關係一直是相當重要卻又困難的課題，「仍有人因為歷史問題感到痛苦，也仍存在立場不同的糾葛」，但日本不僅是韓國地理關係相近的鄰國，也是經濟發展上不可或缺的重要夥伴，在基於信賴的合作上，共同面對人工智慧時代的挑戰。

但他也強調，信賴關係越深厚，合作的品質也會越好，希望日本政府正視過去令人痛惜的歷史，努力不毀損兩國的信賴基礎。

這段「帶刺」的發言被認為是李在明在23至24日訪日，與日本首相石破茂進行峰會前釋出的基本立場。

韓國歷任總統出席紀念對日抗戰勝利的光復節活動，幾乎都會提及相關歷史，並督促日方道歉、反省；上任總統尹錫悅為積極修復陷入僵持的韓日關係，致詞重點放在展望韓日關係的未來發展上，去年更是完全未提及歷史問題，當時在韓國國內引發不滿意見。