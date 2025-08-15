美俄峰會登場 和平協議能否終結戰爭？專家揭殘酷真相

川普與普亭峰會即將登場，美國智庫戰略暨國際中心（CSIS）國防與安全部門主席、哈羅德·布朗講座教授瓊斯（Seth G. Jones）警告，和平協議很少真正終結戰爭，對烏克蘭和平談判的期望必須合理。二戰後的國際戰爭中，僅有16%以和平協議告終；約21%以一方的決定性軍事勝利結束，另有30%則因軍事僵局而達成停火，但未能簽署正式協議。

此外，和平協議經常破裂。1975年至2018年間，超過三分之一的和平協議因各種原因崩解：國內對協議的支持瓦解、一方或多方違反協議條款，或政策制定者因戰略或其他考量改變立場。

若要讓和平協議真正終結戰爭並持久，交戰雙方通常需認為自身軍事勝算極低；外部壓力必須強大，包括正面誘因、第三方安全保障，以及違約懲罰；同時，國內關鍵群體也需對協議表達支持。

更深入理解戰爭如何結束，對烏克蘭和平協議的前景具有多項啟示。

首先，烏克蘭需要來自歐洲，理想狀態是包括美國的全面軍援，讓俄羅斯領導人相信其軍事勝算渺茫，並嚇阻未來的侵略。烏克蘭需要防空與飛彈防禦系統、中長程彈藥、先進戰機、情報能力、無人機零件，以及其他可用於削弱俄軍的物資，以防莫斯科違約。

其次，若俄羅斯違約，尤其美國需祭出可信的嚴厲制裁；若俄方履約，則應提供正面誘因。例如，加強對俄羅斯能源部門的制裁可能造成重大痛苦。能源制裁可與其他出口品項的制裁結合，如礦產、金屬、農產品與肥料。畢竟，俄羅斯正面臨高通膨、勞動力短缺與經濟成長受限等問題。

談論和平固然重要，但空談無益。歷史證明，要達成持久和平協議，跟和談是完全不同的挑戰。