南韓首爾公園裝「3D全像警察」 犯罪率下降22%

南韓首爾中區一處公園安裝真人大小的3D全像投影警察，不只每晚「值勤」，還會播放預錄音訊，警告「若發生暴力或其他緊急狀況，警方將立即做出回應」。當地警署表示，自啟用全像投影警察以來，公園周邊的犯罪率明顯下降。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，這個專案是首爾中部警察署「打造中部安全公園」計畫的一環，針對執法需求高的地點，特別是受飲酒相關騷擾與暴力影響的區域。系統由全像投影專業公司與中區辦公室共同開發，基礎設施如電力由相關單位協助安裝。

這位全像警察身高約170公分，每天晚上7時至10時自動運作，反覆提醒公園遊客，該區域設有監視器，警方已準備即時處理緊急狀況，並在播放警告訊息後隨即消失。

首爾中部警察署表示，該公園過去常接獲飲酒鬧事、酒後暴力與騷亂的報案。儘管半透明的全像警察看起來有點像鬼，但比較安裝前後數據的發現，公園周邊的殺人、搶劫、性侵、竊盜、暴力等5大類案件的犯罪率下降約22%。此外，真人大小的全像警察不僅提升市民安全感，也對不守秩序的行為產生心理威懾。

警方指出，其實仔細看就能辨別這並非真正的警察，但「僅憑全像投影的存在，就能有效降低犯罪可能性」。同時，為了讓形象更逼真，警方特地安排一名真人著制服進行拍攝。

警署相關人士表示：「警察影像全年播放，但夏季和冬季的工作服在不同季節可能顯得不自然，因此選擇全年適合的制服。」並指全像警察在外國人中同樣頗受歡迎。

首爾中部警察署署長安東鉉（音）說：「全像警察作為智慧警務工具，既提升公眾的安全感，也能威懾不守秩序的行為。我們將持續利用AI技術擴展犯罪預防措施，為市民打造更安全、更友善的公園。」