二戰終戰80周年 相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭
15日是二戰日本投降80周年，首相石破茂同日上午在全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「不能重蹈覆轍，現在必須再度將對那場戰爭的反省與教訓銘記於心」。
石破在前述致詞中雖未提到二戰結束前日本對亞洲各國的加害責任，但「反省」1詞是日相相隔13年再度使用，上次已是2012年的民主黨籍首相野田佳彥，野田也是目前日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）。
另外，自民黨籍農林水產大臣小泉進次郎在15日上午8時（台灣時間同日上午7時）前，赴東京的靖國神社參拜，是石破茂內閣參拜的第1人。外界預料同黨的石破不會參拜，只以該黨總裁（黨魁）名義，自費供奉玉串料（祭祀費）。該黨前經濟安保擔當大臣高市早苗當天也前往參拜。
親石破的該黨幹事長森山裕14日就前往參拜，是以眾議員身分自費供奉玉串料。
