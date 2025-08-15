波海三國外長：俄羅斯絕不甘於暫時占領 勿重蹈覆轍

美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭即將舉行峰會，波羅的海三國外交部長投書英國媒體，示警俄羅斯絕不會滿足於「暫時」占領他國領土，各界若寄望於以土地換取脆弱停戰，就是重蹈歷史覆轍。

川普（Donald Trump）和蒲亭（Vladimir Putin）當地時間15日將在美國阿拉斯加州會談，除了烏克蘭戰爭，另一大重點議題為美俄關係「正常化」。在烏克蘭缺席的情況下，烏方是否將直接、間接被迫在主權和領土作出重大或後患無窮的讓步，以及烏克蘭作為被侵略者是否將被迫承擔絕大部分的「和平代價」，而侵略者卻獲容許以他國領土作為談判籌碼，備受關注。

針對烏克蘭領土遭俄方軍事占領、以及俄羅斯對烏克蘭的領土聲索，目前曾被提出的各項「解決方案」皆牽涉一定程度的對俄羅斯占領、及俄方對俄占區行使實質控制的「事實承認」。

儘管部分方案強調「事實承認」不等於「法理承認」，烏克蘭的法定國界將維持不變、且至少在名義上仍對被占土地擁有主權，這類被部分人士詮釋為「領土可談、主權不可讓」的論述是否相當於落入俄方圈套，讓莫斯科得以在國際社會允許下，發展並鞏固對烏克蘭被占土地的實質控制，讓莫斯科得以宣告俄方透過武力及其他單方面舉措建立的「既成事實」已普獲國際承認，同樣備受關注。

自2014年以來，俄羅斯已陸續將烏克蘭的克里米亞（Crimea），以及頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等4州寫入憲法，宣告它們是俄羅斯的「法定」領土。

英國「金融時報」（Financial Times）13日刊登愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）、立陶宛外長布德里斯（Kęstutis Budrys）及拉脫維亞外長柏拉惹（Baiba Braže）聯名發表的文章，指出對曾親身體會蘇聯占領行為的600萬波羅的海國家人民而言，「國際法的隱微差異無法保護民眾免於日常恐懼」。

文章提到，有些人主張，俄羅斯對烏克蘭的占領只會是「暫時性」和「事實」（de facto）占領，不涉及「法理」（de jure）承認，看似是為烏克蘭未來取回領土提供希望。然而，歷史經驗證明，各界宜三思；波羅的海國家深知何謂俄羅斯僅涉及「事實」層面的占領，而所謂的「暫時」可長達半世紀。

1939年，蘇聯和納粹德國領導人史達林和希特勒透過「德蘇互不侵犯條約」（Molotov-Ribbentrop Pact）秘密約定瓜分歐洲。蘇軍隨後於1940年占領並兼併愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞，在當地實施大規模殺戮和驅逐流放。1941年的納粹占領帶來新一波壓迫和大屠殺，而1944年蘇聯再度占領，波羅的海國家迎來的是更多流血和恐懼。

文章指出，多數西方國家從未正式承認蘇聯對波羅的海國家的兼併，這在一定程度得歸功於美國政府堅守原則的立場。然而，這未能防止在人口原本就不多的波羅的海國家，有超過2萬5000人死於地下抵抗運動、超過20萬人被流放至西伯利亞和送入集中營（或勞改營），以及約4萬3000名孩童遭綁架，從小就在不知自己根源的環境中成長。

在遭莫斯科蘇聯當局「實質」統治時期，波羅的海三國歷經由上而下強力實施的「俄羅斯化」政策，以及黨國體制對教育、工作和私人生活的壓迫控制。今天，即便在波羅的海三國恢復獨立35年後，歷史傷痕依然歷歷在目。

文章強調，目前居住在俄占區的約600萬烏克蘭公民，他們經歷的苦難，包括監禁、酷刑、大規模監控、強力宣傳和控制脅迫等，都讓人想起蘇聯歷史。波羅的海國家的經歷顯示，一旦俄羅斯取得控制權，「扭轉局勢的代價可以是數十年的人類苦難」，而所謂的「暫時」占領則意味有系統性地對身分認同、自由和生活本身的毀壞。

文章指出，莫斯科只尊敬強大決心；蒲亭的目標未變：征服烏克蘭、在西方分化盟友，並取得對歐洲安全的話語權。主權和領土完整不是抽象的外交理想，而是避免波羅的海國家數個世代人民、以及當今俄占區烏克蘭人民悲慘命運在其他地方重演的護欄。考慮以土地換取脆弱停戰，就是重蹈歷史覆轍。