滅掉巴勒斯坦建國夢！以色列極右派財長宣布擴建爭議屯墾區

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列極右派財政部長史莫崔赫14日在約旦河西岸的耶路撒冷郊外舉行記者會後，手持一張馬阿勒阿杜明屯墾區附近，稱為E1地區的地圖。法新社
以色列極右派財政部長史莫崔赫14日在約旦河西岸的耶路撒冷郊外舉行記者會後，手持一張馬阿勒阿杜明屯墾區附近，稱為E1地區的地圖。法新社

以色列極右派財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）14日表示，一項大幅擴建占領下東耶路撒冷附近屯墾區的計畫已獲批准，並稱此舉將「埋葬」巴勒斯坦建國的希望。

紐約時報與衛報報導，這項所謂的「E1」屯墾區計畫將建造3400多套新住房，並把現有的馬阿勒阿杜明（Ma’ale Adumim）屯墾區向耶路撒冷方向延伸，進一步切斷東耶路撒冷與約旦河西岸的聯繫，並分隔西岸南北。

該計畫將使東耶路撒冷與約旦河西岸在地理上分離，增加建立連貫巴勒斯坦國的難度，因此極具爭議，長期遭到國際社會強烈反對，數十年來一直處於凍結狀態。

史莫崔赫向記者及屯墾區領袖發表講話時指出：「這項計畫埋葬巴勒斯坦國的理念。」他說：「今天，世界上任何試圖承認巴勒斯坦國的人，都將在現場收到我們的回應，不是透過文件、決議或聲明，而是透過現實。」

此事宣布之際，正值澳洲、英國、加拿大、法國等國為回應加薩人道危機，承諾將盡快承認巴勒斯坦國，並稱此舉是重啟兩國方案談判的努力之一。

屯墾區擴建計畫仍需經以色列最高規畫委員會的程序審批，才能最終生效。

以色列追蹤並反對屯墾區擴建的組織「和平現在」（Peace Now）指出，最高規劃委員會的一個小組日前已駁回所有反對意見，最終批准聽證會定於下周舉行，「速度創紀錄」。該組織的屯墾區觀察計畫成員奧夫蘭（Hagit Ofran）指出，史莫崔赫不太可能在未經內唐亞胡總理同意的情況下，就宣布「如此重大的決定」。

不過，奧夫蘭指出，內唐亞胡過去曾在外國政府施壓後，阻止召開批准屯墾區的會議。內唐亞胡尚未對最新提案公開表態，總理辦公室未回應置評請求；史莫崔赫的代表亦未回應置評請求。

