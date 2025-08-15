傳川普上月突致電挪威財長提及「我想得諾貝爾和平獎」

衛報14日引述挪威媒體報導，美國總統川普7月冷不防打電話給挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），詢問有關自己提名諾貝爾和平獎的事宜。

挪威媒體今日商業報（Dagens Næringsliv）引述匿名消息人士報導：「財長史托騰柏格在奧斯陸街頭散步時，川普突然打來電話，說他想要諾貝爾和平獎，並討論關稅問題。」補充指出，這已不是川普第一次向史托騰柏格提及諾貝爾和平獎提名。

挪威一名政府官員向POLITICO證實此事，曾任北約秘書長的史托騰柏格向媒體表示，這通電話主要討論關稅和經濟合作，時間是在川普與挪威總理斯托爾（Jonas Støre）通話的幾天之前，也是為兩國政府首腦通話做準備。他說：「我不會進一步透露對話內容。」

史托騰柏格補充，包括美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾在內的多位白宮官員也參與了這通電話。POLITICO尚未取得白宮的回應。

挪威諾貝爾委員會每年會審查數百名和平獎候選人，通常在10月公布得主。包括歐巴馬在內，美國已有四位總統曾獲此殊榮，川普過去多次抱怨自己未能入選。

川普6月曾在真實社群發文表示：「不，我不會獲得諾貝爾和平獎，無論我做了什麼，包括俄羅斯／烏克蘭，以及以色列／伊朗，無論結果如何，但人民知道，這對我才是最重要的！」