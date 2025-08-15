太平洋島國論壇不邀美中台 索羅門否認中國施壓

索羅門群島今天為排除部分合作夥伴參加「太平洋島國論壇」（PIF）的決定辯護，並駁斥PIF組織可能出現分裂或中國影響決策的說法。

法新社報導，索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）下個月將舉行年度太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum,PIF），中國、美國與台灣都未受邀，他們往年通常都會參與這項具影響力的南太平洋領袖峰會。

中國將索羅門群島視為其在南太平洋最親密的夥伴之一，雙方曾於2022年簽署一項秘密安全協議。

中國被控在幕後施壓，為的是讓台灣無法以觀察員身分出席太平洋島國論壇。

太平洋島國論壇成員國的外交部長今天在斐濟開會，討論議程。索羅門群島外長夏奈爾（Peter ShanelAgovaka）表示，他的國家並未受中國影響。

夏奈爾告訴法新社：「我們關注的焦點不是中國或台灣，而是（太平洋）區域。」

他表達失望之意，並將此事歸咎於太平洋島國論壇秘書處，原因在於他們至今仍未就「對話夥伴」名單達成共識。他還說，太平洋島國論壇「雜亂無章」。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）稍早曾警告，「外人」干涉太平洋島國論壇決策，恐導致這個組織分裂。

皮特斯雖未點名中國，但表示將在外長會議上提出這個問題。他說：「我們必須確保所有外人來到這裡時，都會尊重我們這些組織內部的人。」

夏奈爾為這類觀察員出席太平洋島國論壇會議辯護。他表示：「他們讓我們的會議更有成效。」