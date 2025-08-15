太平洋島國論壇不邀美中台 索羅門否認中國施壓

快訊

中央社／ 斐濟蘇瓦14日綜合外電報導

索羅門群島今天為排除部分合作夥伴參加「太平洋島國論壇」（PIF）的決定辯護，並駁斥PIF組織可能出現分裂或中國影響決策的說法。

法新社報導，索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）下個月將舉行年度太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum,PIF），中國、美國與台灣都未受邀，他們往年通常都會參與這項具影響力的南太平洋領袖峰會。

中國將索羅門群島視為其在南太平洋最親密的夥伴之一，雙方曾於2022年簽署一項秘密安全協議。

中國被控在幕後施壓，為的是讓台灣無法以觀察員身分出席太平洋島國論壇。

太平洋島國論壇成員國的外交部長今天在斐濟開會，討論議程。索羅門群島外長夏奈爾（Peter ShanelAgovaka）表示，他的國家並未受中國影響。

夏奈爾告訴法新社：「我們關注的焦點不是中國或台灣，而是（太平洋）區域。」

他表達失望之意，並將此事歸咎於太平洋島國論壇秘書處，原因在於他們至今仍未就「對話夥伴」名單達成共識。他還說，太平洋島國論壇「雜亂無章」。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）稍早曾警告，「外人」干涉太平洋島國論壇決策，恐導致這個組織分裂。

皮特斯雖未點名中國，但表示將在外長會議上提出這個問題。他說：「我們必須確保所有外人來到這裡時，都會尊重我們這些組織內部的人。」

夏奈爾為這類觀察員出席太平洋島國論壇會議辯護。他表示：「他們讓我們的會議更有成效。」

外交部 索羅門 太平洋島國論壇

傳川普上月突致電挪威財長提及「我想得諾貝爾和平獎」

衛報14日引述挪威媒體報導，美國總統川普7月冷不防打電話給挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），詢...

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

綜合日本朝日新聞及共同社報導，日本農林水產大臣小泉進次郎15日參拜了靖國神社。這是石破內閣上台以來，首次確認有閣僚參拜靖...

先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

英國電訊報14日報導，五角大廈考慮重新開放兩個冷戰時期軍事基地，以應對俄羅斯在北極日益增長的威脅。

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日...

「川普以商業視角看世界」 普亭赴阿拉斯加峰會將以經濟誘因拉攏

衛報14日報導，美俄峰會將於15日在阿拉斯加舉行，俄羅斯總統普亭將試圖拉攏美國總統川普，並以經濟誘因誘使他在烏克蘭問題上...

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

這次攻擊的核心，是一款被烏克蘭的數位緊急應變團隊（CERT-UA）命名為「LameHug」的惡意軟體，它的目標是烏克蘭國防與安全部門。攻擊者透過冒充政府官員的釣魚郵件，誘騙受害者打開一個偽裝成業務相關 PDF 文件的惡意程式。程式植入受害者的裝置後，LameHug 的任務是竊取電腦中的硬體資訊、系統設定、網路設定、使用者帳號，並地毯式搜索硬碟中的各式文件檔案，打包後送回攻擊者手中。

