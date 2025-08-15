終戰80週年 小泉進次郎率先參拜靖國神社

今天是日本在第二次世界大戰投降80週年（終戰80週年）。農林水產大臣小泉進次郎上午8時之前，前往東京的靖國神社參拜，是石破茂內閣參拜的第一人。

日相石破茂預計不會參拜，而是以自民黨總裁名義，自費供奉玉串料（祭祀費）。

前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之上午也前往靖國神社參拜，並以私費奉納玉串料。

小林參拜後對記者表示：「我祖父戰死在中國，身為遺族前來參拜，再度讓我心生為了堅決守護和平要竭盡全力的決心。」

曾任安倍派幹部的前文部科學大臣萩生田光一也進行參拜。在野黨方面，日本保守黨代表百田尚樹已經參拜，參政黨則預計由代表神谷宗幣率議員團前往參拜。

日本各地今天舉辦追悼二戰期間罹難及原爆罹難者等約310萬名戰歿者的儀式。

日本政府於東京都千代田區的日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、首相等三權之長及戰歿者遺族等各界人士約4500人列席參加。與會者正午默禱一分鐘後，將由日皇德仁致詞。

日本厚生勞動省表示，今年的全國戰歿者追悼式，最年長出席者為98歲的北海道民眾長屋昭次，他的胞兄長屋保死於戰場；最年輕者為3歲的片山純矢，是戰歿者伊藤正夫的玄孫。