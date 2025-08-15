快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

終戰80週年 小泉進次郎率先參拜靖國神社

中央社／ 東京15日專電

今天是日本在第二次世界大戰投降80週年（終戰80週年）。農林水產大臣小泉進次郎上午8時之前，前往東京的靖國神社參拜，是石破茂內閣參拜的第一人。

日相石破茂預計不會參拜，而是以自民黨總裁名義，自費供奉玉串料（祭祀費）。

前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之上午也前往靖國神社參拜，並以私費奉納玉串料。

小林參拜後對記者表示：「我祖父戰死在中國，身為遺族前來參拜，再度讓我心生為了堅決守護和平要竭盡全力的決心。」

曾任安倍派幹部的前文部科學大臣萩生田光一也進行參拜。在野黨方面，日本保守黨代表百田尚樹已經參拜，參政黨則預計由代表神谷宗幣率議員團前往參拜。

日本各地今天舉辦追悼二戰期間罹難及原爆罹難者等約310萬名戰歿者的儀式。

日本政府於東京都千代田區的日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、首相等三權之長及戰歿者遺族等各界人士約4500人列席參加。與會者正午默禱一分鐘後，將由日皇德仁致詞。

日本厚生勞動省表示，今年的全國戰歿者追悼式，最年長出席者為98歲的北海道民眾長屋昭次，他的胞兄長屋保死於戰場；最年輕者為3歲的片山純矢，是戰歿者伊藤正夫的玄孫。

日本 石破茂 靖國神社

延伸閱讀

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

陸外交部約見日本公使為哪樁？分析指陸關切參拜靖國神社

擁核才能嚇阻敵人？日本是否正在走向「共享核武」的分界點

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

相關新聞

傳川普上月突致電挪威財長提及「我想得諾貝爾和平獎」

衛報14日引述挪威媒體報導，美國總統川普7月冷不防打電話給挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），詢...

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

綜合日本朝日新聞及共同社報導，日本農林水產大臣小泉進次郎15日參拜了靖國神社。這是石破內閣上台以來，首次確認有閣僚參拜靖...

先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

英國電訊報14日報導，五角大廈考慮重新開放兩個冷戰時期軍事基地，以應對俄羅斯在北極日益增長的威脅。

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日...

「川普以商業視角看世界」 普亭赴阿拉斯加峰會將以經濟誘因拉攏

衛報14日報導，美俄峰會將於15日在阿拉斯加舉行，俄羅斯總統普亭將試圖拉攏美國總統川普，並以經濟誘因誘使他在烏克蘭問題上...

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

這次攻擊的核心，是一款被烏克蘭的數位緊急應變團隊（CERT-UA）命名為「LameHug」的惡意軟體，它的目標是烏克蘭國防與安全部門。攻擊者透過冒充政府官員的釣魚郵件，誘騙受害者打開一個偽裝成業務相關 PDF 文件的惡意程式。程式植入受害者的裝置後，LameHug 的任務是竊取電腦中的硬體資訊、系統設定、網路設定、使用者帳號，並地毯式搜索硬碟中的各式文件檔案，打包後送回攻擊者手中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。