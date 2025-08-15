日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

綜合日本朝日新聞及共同社報導，日本農林水產大臣小泉進次郎15日參拜了靖國神社。這是石破內閣上台以來，首次確認有閣僚參拜靖國神社。

80年前即1945年的8月15日，當時的日本天皇昭和透過廣播，向日本人民及全球宣布，接受波茨坦公告，而波茨坦公告中明定，日本必須無條件投降。但在這個被日本稱之為「終戰」的80周年時刻，石破茂內閣卻首次出現有現任的閣員參拜靖國神社。

小泉進次郎的父親是日本第87至89代內閣總理大臣小泉純一郎。小泉純一郎從2001年4 月上任到2006 年 9 月卸任，曾以首相之姿六次參拜靖國神社，引發中韓台政府與民間的強烈抗議。其中最後一次參拜也首度選擇了「終戰」亦即日本投降的日子前往參拜，時間是2006 年 8 月 15 日，他下台前一個多月。這次小泉進次郎雖並非首相，但子承父志，選擇在日本投降80周年參拜靖國神社，可能仍將引起鄰國強烈反感。

據朝日新聞，農林水產大臣小泉進次郎參拜了位於東京九段北的靖國神社，停留約15分鐘，但未回答記者提問。隨後，前經濟安全保障大臣小林鷹之和前自民黨政策調查會會長萩生田光一也前往參拜。

小林鷹之告訴記者，「我的祖父在中國的戰爭中陣亡，我作為他的遺屬之一參拜了靖國神社。我向那些做出如此崇高犧牲的先烈們的英靈致以最深切的哀悼。我再次下定決心，將竭盡全力守護國家、人民和和平。」他表示，他以眾議院議員的身份自腰包繳納了這筆供奉包。

朝日新聞報導說，位於東京九段的靖國神社已經開門迎客，但大門打開之前，參拜人潮就已經排起了300多人的長隊。站在前排的一位53歲的福島縣公司職員，像去年一樣，也去靖國神社參拜。他的祖父曾在中國等國服役，但從未有機會詳細了解他的戰爭經歷。自從兩年前參觀了位於鹿兒島縣南九州市的知覽特攻和平館以來，他一直在全國各地參觀戰爭遺址和戰爭相關博物館。

他說，「剩下的一代人能做的就是從過去吸取教訓。透過文件和錄像，我們希望汲取教訓，這樣戰爭就不會重演，」