快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本農林水產大臣小泉進次郎15日在日本投降（日稱終戰）80周年，前往東京的靖國神社參拜。圖為他在2017年參拜靖國神社景況。 (路透)
日本農林水產大臣小泉進次郎15日在日本投降（日稱終戰）80周年，前往東京的靖國神社參拜。圖為他在2017年參拜靖國神社景況。 (路透)

綜合日本朝日新聞及共同社報導，日本農林水產大臣小泉進次郎15日參拜了靖國神社。這是石破內閣上台以來，首次確認有閣僚參拜靖國神社。

80年前即1945年的8月15日，當時的日本天皇昭和透過廣播，向日本人民及全球宣布，接受波茨坦公告，而波茨坦公告中明定，日本必須無條件投降。但在這個被日本稱之為「終戰」的80周年時刻，石破茂內閣卻首次出現有現任的閣員參拜靖國神社。

小泉進次郎的父親是日本第87至89代內閣總理大臣小泉純一郎。小泉純一郎從2001年4 月上任到2006 年 9 月卸任，曾以首相之姿六次參拜靖國神社，引發中韓台政府與民間的強烈抗議。其中最後一次參拜也首度選擇了「終戰」亦即日本投降的日子前往參拜，時間是2006 年 8 月 15 日，他下台前一個多月。這次小泉進次郎雖並非首相，但子承父志，選擇在日本投降80周年參拜靖國神社，可能仍將引起鄰國強烈反感。

據朝日新聞，農林水產大臣小泉進次郎參拜了位於東京九段北的靖國神社，停留約15分鐘，但未回答記者提問。隨後，前經濟安全保障大臣小林鷹之和前自民黨政策調查會會長萩生田光一也前往參拜。

小林鷹之告訴記者，「我的祖父在中國的戰爭中陣亡，我作為他的遺屬之一參拜了靖國神社。我向那些做出如此崇高犧牲的先烈們的英靈致以最深切的哀悼。我再次下定決心，將竭盡全力守護國家、人民和和平。」他表示，他以眾議院議員的身份自腰包繳納了這筆供奉包。

朝日新聞報導說，位於東京九段的靖國神社已經開門迎客，但大門打開之前，參拜人潮就已經排起了300多人的長隊。站在前排的一位53歲的福島縣公司職員，像去年一樣，也去靖國神社參拜。他的祖父曾在中國等國服役，但從未有機會詳細了解他的戰爭經歷。自從兩年前參觀了位於鹿兒島縣南九州市的知覽特攻和平館以來，他一直在全國各地參觀戰爭遺址和戰爭相關博物館。

他說，「剩下的一代人能做的就是從過去吸取教訓。透過文件和錄像，我們希望汲取教訓，這樣戰爭就不會重演，」

戰爭 日本 靖國神社

延伸閱讀

日韓二戰80年恩怨情仇 從徵用工到貿易戰

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

外國人土葬大不易！全日本僅10處接納 埼玉靈園：本國人應敞開心房

黑市價格破10億！逾1噸大麻偽裝木炭闖關被查獲 創日本史上最多紀錄

相關新聞

傳川普上月突致電挪威財長提及「我想得諾貝爾和平獎」

衛報14日引述挪威媒體報導，美國總統川普7月冷不防打電話給挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），詢...

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

綜合日本朝日新聞及共同社報導，日本農林水產大臣小泉進次郎15日參拜了靖國神社。這是石破內閣上台以來，首次確認有閣僚參拜靖...

先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

英國電訊報14日報導，五角大廈考慮重新開放兩個冷戰時期軍事基地，以應對俄羅斯在北極日益增長的威脅。

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日...

「川普以商業視角看世界」 普亭赴阿拉斯加峰會將以經濟誘因拉攏

衛報14日報導，美俄峰會將於15日在阿拉斯加舉行，俄羅斯總統普亭將試圖拉攏美國總統川普，並以經濟誘因誘使他在烏克蘭問題上...

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

這次攻擊的核心，是一款被烏克蘭的數位緊急應變團隊（CERT-UA）命名為「LameHug」的惡意軟體，它的目標是烏克蘭國防與安全部門。攻擊者透過冒充政府官員的釣魚郵件，誘騙受害者打開一個偽裝成業務相關 PDF 文件的惡意程式。程式植入受害者的裝置後，LameHug 的任務是竊取電腦中的硬體資訊、系統設定、網路設定、使用者帳號，並地毯式搜索硬碟中的各式文件檔案，打包後送回攻擊者手中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。