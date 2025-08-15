馬尼拉雕像消失地點前 菲維權團體續為慰安婦討公道

快訊

中央社／ 馬尼拉15日專電

7年前，一座慰安婦雕像在馬尼拉灣畔被無預警拆除。菲律賓慰安婦維權人士昨天在同一地點集會，繼續為二戰期間強徵慰安婦罪行受害者及後人爭取公道。

今天是第二次世界大戰日本向盟軍投降80週年紀念日，「為祖母們獻花」（Flowers for Lolas）運動成員在馬尼拉灣畔聚集，持「為菲律賓慰安婦討公道」、「向戰時對婦女的暴力說不」等標語，並在前慰安婦的照片旁擺放鮮花。

「為祖母們獻花」運動是由「菲律賓祖母聯盟」（Lila Pilipina）、婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）、前慰安婦的後人以及維權人士所發起。

昨天的集會地點在2017年12月時曾經立起一座高約230公分的慰安婦雕像，但雕像於2018年4月27日突遭不明單位趁夜拆除。當時的總統杜特蒂否認下令拆除，但稱惹惱他國不是政府的政策。

「為祖母們獻花」召集人洪玉華（Tessy Ang-See）感慨，菲律賓政府允許民間人士在呂宋島中部的馬巴拉卡市（Mabalacat City）興建日本神風特攻隊紀念壇，卻不允許維權團體在馬尼拉灣擺設慰安婦像，呼籲菲律賓政府正視歷史，勿屈從於政治壓力。

菲律賓祖母聯盟總幹事席瓦（Sharon Cabusao-Silva）告訴中央社，菲律賓祖母聯盟查證過的慰安婦有174位，在世者現在剩下不到10人，大多已有失智症狀，但談及痛苦過往，仍會堅定地希望討回公道。

席瓦補充，已有眾議員提出法案，要求制定菲律賓慰安婦紀念日，以及把慰安婦的歷史納入教科書。

她表示，菲律賓政府未能善盡為慰安婦提供司法救助和補救措施的義務。因此，未來數週內還有眾議員提出法案，要求菲律賓政府設立國家賠償基金。

已故慰安婦的女兒阿提約（Elizabeth Atillo）說，她的母親艾絲特莉塔（Estelita Dy）去年臨終前，仍不忘囑咐她繼續抗爭，要求日方道歉、把罪行列入史料，以及提供公道的賠償。

中央社記者曾於2016年訪問艾絲特莉塔，她回憶，被日軍抓進「慰安站」時才15歲，為了能再見到家人，只能忍辱度日。

另1位前慰安婦、2023年3月辭世的希拉蕊歐（Hilario Bustamante）也曾告訴中央社，她在田裏工作時被經過的日本兵強押上軍車，白天要為日本兵洗衣燒飯，晚上淪為性奴，那時她才16歲。

根據人權組織「歐洲憲法和人權中心」（ECCHR）的報告，超過1000名菲律賓女性在1942年至1945年日軍佔據菲律賓期間，被抓進軍營慰安站，其中一部分未成年。

