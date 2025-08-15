二戰結束80年後 聯合國理想還剩下什麼？

1945年5月8日，歐洲慶祝惡夢終結。在當時被稱為「萬國之都」的日內瓦，歡騰的人潮擠滿街道。5月7日與8日在法國漢斯與德國柏林簽署的德國無條件投降書，標誌著歐洲戰事的結束。

日內瓦大學（University of Geneva）國際史教授圖爾內（Ludovic Tournès）接受瑞士廣播電視台（RTS）訪問時說：「戰爭結束時，人們感到徹底解脫。你可以想像，歷經5年全球衝突，5000萬人喪生，軍事行動遍布全球每個角落，猶太人慘遭屠殺，原子彈爆炸。」幾個月後，這場史無前例的全球衝突催生了新的國際秩序。

● 從全面戰爭到理性和平

這場衝突帶來的創傷，讓各方重新思考一個早在1919年、也就是一戰結束後國際聯盟（League ofNations）於日內瓦成立之時就被提出的理念，即透過一個集體架構，理性地規範國際事務。

1941年8月14日，正值二戰期間，時任英相邱吉爾（Winston Churchill）與美國總統小羅斯福（FranklinD. Roosevelt）簽署「大西洋憲章」（AtlanticCharter），確立保障世界和平與安全的原則。這份文件啟發了1942年26個盟國簽署的「聯合國宣言」（Declaration of the United Nations）。

圖爾內解釋說：「聯合國的成立最初是為了對抗極權主義，也就是納粹主義（Nazism）與法西斯主義（Fascism），盟國一致認為，必須將納粹徹底擊敗方能停戰。」

這些國家在德國投降數週後齊聚舊金山，正式創建聯合國。50個國家於1945年6月簽署「聯合國憲章」（UN Charter，又稱舊金山憲章），提出一項宏偉計畫，透過合作、正義與人類尊嚴來保障和平。

由於奉行中立政策，瑞士並未積極參與聯合國的創建，直到2002年舉行公投後才正式加入。

然而，在創辦國的理念中，和平不光是沒有戰爭而已。圖爾內說：「一個和平的世界，不只是透過定期召開會議來管理國際事務，更是讓人人都能享有健康、工作和當時所謂的最低生活水準。」因此聯合國成立了多個專門機構，比如總部位於日內瓦的世界衛生組織（WHO）。

● 多邊主義承受壓力

然而，80年後，這一切成果似乎正在動搖。美國在總統川普執政下退出世衛組織與聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），而聯合國安理會則在烏克蘭與加薩面臨衝突時陷入癱瘓，此外還有全球貿易戰、對聯合國機構的質疑日增，以及面臨資金短缺危機。圖爾內說：「川普掌權打破了80年來的多邊主義。」

巴黎索邦大學（Sorbonne University）當代史教授、納粹主義專家沙普圖（Johann Chapoutot）也持相同看法。他說：「1945年後，人們希望讓世界文明化，換句話說，就是確保世界依法治理，以避免兩次世界大戰的悲劇重演。西方一直遵循的這種共識，最近已被打破。」

● 一個循環的終結？

沙普圖認為，多邊主義的衰退並不代表新時代的開端，而是冷戰末期開始一個保守循環的終結。「我認為，我們正處於一個循環的尾聲，這股所謂的『保守反革命』浪潮始於1980年代初期的美國總統雷根（Ronald Reagan）與英國首相佘契爾夫人（MargaretThatcher）。正因為我們處於這個循環的尾聲，才顯得更加激進與暴力。」

依據沙普圖的說法，這種激進主義表現為「自由威權主義」政體，將經濟自由主義與威權統治結合。他在最新著作「不負責任者」（Les Irresponsables，暫譯）中探討了1930年代德國極右翼崛起的原因。沙普圖說：「這種犬儒式自由主義與質疑民主派之間的結盟，如今每天都在國際舞台上上演，美國尤其明顯。」

在全球於戰爭與極端主義抬頭的背景下迎來二戰結束80週年之際，沙普圖呼籲人們保持冷靜理智。他說，「極右派的手段之一，就是使用暴力、侮辱與謊言來麻痺人心」，應多加批判思考。他補充說：「歷史告訴我們，極右派雖暴力且喧鬧，但其領袖往往無能。川普的第一任期就是一場災難，第二任期正朝著同樣的方向前進。」

那麼，這個世界能否從似乎正在重演的歷史中汲取教訓？在聯合國誕生近一世紀後，多邊主義正面臨過去的迴響，被迫尋求自我重塑。