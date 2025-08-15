先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

英國電訊報14日報導，五角大廈考慮重新開放兩個冷戰時期軍事基地，以應對俄羅斯在北極日益增長的威脅。

美俄總統川普與普亭15日在阿拉斯加舉行峰會，阿拉斯加是華府與莫斯科之間新冷戰的前線州。

自從烏克蘭戰爭爆發以來，美國越來越頻繁地緊急出動軍艦和戰鬥機，因為俄羅斯及其盟友中國的活動越來越靠近阿拉斯加海岸。

五角大廈正考慮在該州重新開放冷戰時期的軍事基地，此舉將大幅擴展美國在該地區的影響力，並顯示其對北極主導權的爭奪。

「冷戰回來了，」住在阿拉斯加蘇厄德半島諾姆的前陸軍醫務兵海沃德（Mark Hayward）說。「在很多方面，它比冷戰時期還要激烈。」

北極海冰的融化打開了像白令海峽這樣的傳統咽喉要道，這條海峽位於阿拉斯加和俄羅斯之間。這意味著新的貿易路線、更多的海軍和潛艦巡邏的軍事行動機會，以及超級大國爭相在該地區確立地位。

美國官員公開承認，自2022年以來，俄羅斯和中國在阿拉斯加海岸的活動有所增加，兩國常常聯手行動。

7月下旬，當俄羅斯Tu-95轟炸機和Su-35戰鬥機進入阿拉斯加防空識別區（Adiz）時，美國空軍進行攔截，儘管它們避開了美國領空。

這只是最近的一次事件。在過去兩年中，涉及俄羅斯或中國的空海事件至少發生九次。

值得注意的是，2024年9月，一架俄羅斯Tu-95在「頭槌」動作中切過一架美國F-16的機頭，險些導致兩名飛行員面臨災難。美國譴責這種「不專業」的行為。

「他們總是出現在我們的空域，」安克拉治市議會成員、驗光師沃蘭德（Daniel Volland）說。「我們始終保持警惕。」

阿拉斯加在19世紀中期屬於俄羅斯，直到美國國務卿蘇厄德（William H Seward）主導談判，美國最終購入該地。

當時，報紙社論譴責這一決定為「蘇厄德的愚行」——如今，隨著超級大國在北極爭奪主導權，阿拉斯加購入被認為是蘇厄德最偉大的成就之一。