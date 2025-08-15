石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日相石破茂則將以自民黨總裁（黨魁）名義，自費供奉玉串料（祭祠費）。

二戰終戰日連續6年有內閣成員前往靖國神社，小泉是去年10月石破內閣成立以來，第一個去靖國神社參拜的閣員。小泉在2020年及2021年環境大臣任內，也曾在終戰日去參拜。產經新聞報導，自民黨前經濟安保大臣小林鷹之與前政調會長萩田光一也已前往參拜。

靖國神社供奉為日本戰死的軍人，包括二戰時期的甲級戰犯，使得它成為一個極具爭議的場所，在亞洲其他國家被視為日本軍國主義發動侵略戰爭的象徵。

產經新聞報導，石破不會到靖國神社，但會到東京的千島之淵戰歿者墓園獻花。2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。