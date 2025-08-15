快訊

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

疑電池釀禍...高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本農林水產大臣小泉進次郎於15日二戰終戰日前往東京的靖國神社參拜。圖為2017年小泉參拜靖國神社。路透
日本農林水產大臣小泉進次郎於15日二戰終戰日前往東京的靖國神社參拜。圖為2017年小泉參拜靖國神社。路透

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日相石破茂則將以自民黨總裁（黨魁）名義，自費供奉玉串料（祭祠費）。

二戰終戰日連續6年有內閣成員前往靖國神社，小泉是去年10月石破內閣成立以來，第一個去靖國神社參拜的閣員。小泉在2020年及2021年環境大臣任內，也曾在終戰日去參拜。產經新聞報導，自民黨前經濟安保大臣小林鷹之與前政調會長萩田光一也已前往參拜。

靖國神社供奉為日本戰死的軍人，包括二戰時期的甲級戰犯，使得它成為一個極具爭議的場所，在亞洲其他國家被視為日本軍國主義發動侵略戰爭的象徵。

產經新聞報導，石破不會到靖國神社，但會到東京的千島之淵戰歿者墓園獻花。2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。

日本 石破茂 靖國神社

延伸閱讀

陸外交部約見日本公使為哪樁？分析指陸關切參拜靖國神社

內閣改組藍點名多位首長應下台 吳思瑤：我們都聽到了

內閣改組出任閣揆？外長林佳龍首度親回

相隔7年重啟 中日韓農業部長會議聚焦糧安等6議題

相關新聞

先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

英國電訊報14日報導，五角大廈考慮重新開放兩個冷戰時期軍事基地，以應對俄羅斯在北極日益增長的威脅。

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

日本農林水產大臣小泉進次郎於今（15日）二戰終戰日（日本戰敗日）前往東京的靖國神社參拜，這不是他第一次以閣員身分前往。日...

「川普以商業視角看世界」 普亭赴阿拉斯加峰會將以經濟誘因拉攏

衛報14日報導，美俄峰會將於15日在阿拉斯加舉行，俄羅斯總統普亭將試圖拉攏美國總統川普，並以經濟誘因誘使他在烏克蘭問題上...

德國邊境檢查耗資8千萬歐 支出最多在警察加班費

德國去年9月啟動全境邊境檢查，根據聯邦內政部最新資料，截至今年6月底，這項措施已花費約8050萬歐元（約新台幣28億元）...

印度克什米爾突發暴雨 釀46死逾200人失蹤

印度官員今天表示，克什米爾地區（Kashmir）突發一場暴雨，造成至少46人喪生、200多人下落不明。這是喜馬拉雅山一週...

川普爭取諾貝爾和平獎 拉攏全球

國會山報十三日報導，美國總統川普正積極拉攏全球支持，努力爭取諾貝爾和平獎，並大力宣傳他推動多項國際衝突停火或展開談判。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。