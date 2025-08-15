快訊

「川普以商業視角看世界」 普亭赴阿拉斯加峰會將以經濟誘因拉攏

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2017年7月7日在漢堡G20峰會會面。美聯社
衛報14日報導，美俄峰會將於15日在阿拉斯加舉行，俄羅斯總統普亭將試圖拉攏美國總統川普，並以經濟誘因誘使他在烏克蘭問題上傾向莫斯科。

這將是普亭自2007年訪問布希以來，首次受邀在美國本土與美國總統會晤，令基輔及其歐洲盟友措手不及，也被視為普亭初步的外交勝利。他與川普的會面無須作出任何讓步，卻能朝著在美俄談判桌上決定烏克蘭未來的目標邁進。

普亭此行的核心訊息，將訴諸川普的商業本能。俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫14日表示，兩位領導人將討論俄美經濟關係中「龐大的未開發潛力」。

值得注意的是，普亭此次不僅攜帶資深外交團隊，還有兩位知名經濟顧問隨行。其中，財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）尤其引人注目。他主導俄羅斯應對西方制裁，而克里姆林宮始終將解除制裁視為任何和平協議的關鍵條件。

一名克宮前高級官員表示：「普亭認為，這是向川普展示，只要條件合適，他完全準備同意實現和平，他希望將澤倫斯基塑造成拖延戰爭的一方。」該人士補充：「普亭知道川普以商業視角看世界，他會用自己的條件推銷和平，並包裝成通往巨大利益的入口。」

若以過往川普與普亭的互動為參考，身為前KGB特工的普亭可能在阿拉斯加略占上風。一位接近俄羅斯外交部的學者指出：「川普正是普亭認為總能與之達成協議的那類領導人，像是厄多安、習近平或莫迪那類獨裁者。」

分析師和內部人士認為，這場峰會籌備時間過於緊迫，難以產生任何有意義的成果。一位向普亭提供建議的俄羅斯外交政策機構成員說：「這不會是一場能夠締造持久和平的最終峰會，因為基礎尚未打好，但確實提供一個罕見的機會，爭取川普站到俄羅斯這一邊。」

