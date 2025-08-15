德國邊境檢查耗資8千萬歐 支出最多在警察加班費

快訊

中央社／ 柏林14日專電

德國去年9月啟動全境邊境檢查，根據聯邦內政部最新資料，截至今年6月底，這項措施已花費約8050萬歐元（約新台幣28億元），其中聯邦警察的加班費占最大宗，被批評既昂貴又無效。

德國去年9月中重啟陸上全境邊境檢查，根據聯邦內政部報告，從此措施上路到今年6月，德國已投入8050萬歐元，其中最大支出為聯邦警察的加班費，金額達3790萬歐元（約新台幣13億元）。

報告另顯示，聯邦警察在邊境勤務的額外成本每季約為2400萬至2910萬歐元。僅2025年4月至6月，政府就花約800萬歐元支付警員膳食與住宿，另有近300萬歐元作為不利時段津貼，裝備與邊境檢查站運作分別花費260萬與近200萬歐元。

目前約有1萬4000名聯邦警察部署在邊界。內政部長杜布林特（Alexander Dobrindt）上週宣布，將延長原訂為期一年的陸上邊境檢查，搭配遣返措施，引發德國各界質疑與反對聲浪。

綠黨國會黨團內政事務發言人艾默瑞奇（MarcelEmmerich）批評，「為了這些違法且無用的措施，數以萬計的聯邦警察被調派到邊境，導致火車站與機場警力短缺。」對工作通勤、渡假旅遊的乘客都帶來了負擔。

警察工會（GdP）則批評，全境邊境檢查導致警察工作量變得「非常高」。工會主席羅斯科夫（AndreasRoßkopf）表示，隨著邊境與移民不斷政策不斷緊縮，全國各地警力單位至今仍不斷在調整勤務表，因警力短缺，許多警察不得不放棄原定的訓練與進修計畫。

去年德國發生多起持刀與汽車攻擊事件，極右翼另類選擇黨（AfD）藉抨擊執政黨的難民與移民政策，汲取不少政治聲量，在不少聯邦州躍升為第一大黨。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）在今年2月國會選舉期間，即將邊境管理與移民緊縮作為政見之一，並在5月上任後持續強化邊境檢查力道，目的是防止另類選擇黨藉移民與難民議題持續壯大，加劇社會極端右傾與排外情緒。

