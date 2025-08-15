印度克什米爾突發暴雨 釀46死逾200人失蹤

印度官員今天表示，克什米爾地區（Kashmir）突發一場暴雨，造成至少46人喪生、200多人下落不明。這是喜馬拉雅山一週多來發生的第二起這種災害。

事發地點在基希特瓦地區（Kishtwar）查索蒂鎮（Chasoti），這小鎮是一條熱門朝聖路線上的中途休息站。才一週多前，一場嚴重的洪水和土石流吞噬了喜馬拉雅山北阿坎德邦（Uttarakhand）的一整座村莊。

一名官員表示，這場事故中，洪水沖走了村裡的安全哨所和社區廚房。此一哨站位於通往瑪恰爾瑪塔神廟（Machail Mata temple）的朝聖之路上。

這名官員說：「大批朝聖者聚集在一起吃午飯，不幸被洪水沖走。」

瑪恰爾朝聖之旅（Machail yatra）是前往喜馬拉雅山高海拔的瑪恰爾瑪塔神廟的熱門活動；瑪恰爾瑪塔是印度教女神杜爾加（Durga）的化身之一。由於車輛只能通到查索蒂鎮，朝聖者須從查索蒂步行到神廟。

電視畫面顯示，洪水淹沒村莊時，朝聖民眾驚恐地哭泣。

基希特瓦區專員庫瑪（Ramesh Kumar）告訴「國際亞洲新聞社」（ANI）說，當地時間上午11時30分事故發生；目前地方警察和救災官員已抵達現場。

庫瑪說：「陸軍和空軍部隊也已出動；搜救行動正在進行。」

依據印度氣象局（IMD）的定義，暴雨是指在短短一小時內突然降下逾100毫米的豪大雨，可能引發突發性洪水、山崩和災情，尤其是在季風季節的山區。

斯利那加（Srinagar）當地氣象局預測，在克什米爾多個地區，包括基希特瓦，今天將出現豪雨，可能引發土石流和山洪暴發；氣象局要求居民遠離結構鬆散的建築物、電線桿和老舊樹木。