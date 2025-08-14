川普爭和平獎 拉攏全球

國會山報十三日報導，美國總統川普正積極拉攏全球支持，努力爭取諾貝爾和平獎，並大力宣傳他推動多項國際衝突停火或展開談判。

儘管俄烏戰爭的和平進程至今難以推進，但是川普已在其他長期衝突中取得成功。亞美尼亞與亞塞拜然因領土問題衝突數十年，兩國領導人最近赴白宮參加美國斡旋的和平峰會時，提出要聯合提名川普。川普也出面，促成印度與巴基斯坦、泰國與柬埔寨兩起邊境衝突停火。

白宮公開主張，川普「早就該」獲得和平獎。一位接近川普陣營的消息人士透露，白宮對於讓川普得獎「非常認真」，並補充：「從獎項本身的條件來看，這是很明顯的事。」

川普第一任期的一位前助理表示，國務院資深官員始終將諾貝爾和平獎放在心上，這個想法影響了他們看待整體局勢的方式。這位助理說：「毫無疑問，壓力很大，川普將這個獎視為歷史對他的最終評價。」

儘管川普對自己的談判能力抱有很高期望，但要為俄烏戰爭及以哈衝突這兩場主要戰爭帶來和平，仍是遙遠的目標。保守派評論員歐萊利表示，川普認為俄烏戰爭是他爭取諾貝爾和平獎的關鍵。