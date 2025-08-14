太平洋島國論壇維持原議 不邀美中台等夥伴國與會
官員表示，經過長時間辯論後，太平洋島國集團仍決定維持今年「太平洋島國論壇」排除美國、中國等21個捐助國參與的決定。
索羅門群島將主辦9月的太平洋島國論壇（PacificIslands Forum，PIF）會議。成員國官員及政治人物上週表示，在北京施壓排除台灣參與後，索羅門群島決定美國和中國等21個捐助國以及台灣代表都不會獲邀與會。
路透社報導，東加王國外交部長暨王儲烏盧卡拉拉（Tupoutoʻa ʻUlukalala）告訴記者，論壇各國外長今天在斐濟會面，就索羅門群島的決定進行「激烈討論」。
他也強調：「我們將在接下來幾個月與夥伴國家進行更密切的接觸。」
紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）今天透過聲明指出：「區域國家團結一致，設定我們自己的議程，而非受到外部勢力施壓甚至主導，這比以往任何時候更加重要。」
台灣方面則表示，台方自1993年來一直以發展夥伴的身分參與論壇會議。
PIF共有18個成員國，其中包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。美國先前已對索羅門群島的決定表達「失望」，並仍支持所有夥伴參加會議，包括台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言