太平洋島國論壇維持原議 不邀美中台等夥伴國與會

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

官員表示，經過長時間辯論後，太平洋島國集團仍決定維持今年「太平洋島國論壇」排除美國、中國等21個捐助國參與的決定。

索羅門群島將主辦9月的太平洋島國論壇（PacificIslands Forum，PIF）會議。成員國官員及政治人物上週表示，在北京施壓排除台灣參與後，索羅門群島決定美國和中國等21個捐助國以及台灣代表都不會獲邀與會。

路透社報導，東加王國外交部長暨王儲烏盧卡拉拉（Tupoutoʻa ʻUlukalala）告訴記者，論壇各國外長今天在斐濟會面，就索羅門群島的決定進行「激烈討論」。

他也強調：「我們將在接下來幾個月與夥伴國家進行更密切的接觸。」

紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）今天透過聲明指出：「區域國家團結一致，設定我們自己的議程，而非受到外部勢力施壓甚至主導，這比以往任何時候更加重要。」

台灣方面則表示，台方自1993年來一直以發展夥伴的身分參與論壇會議。

PIF共有18個成員國，其中包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。美國先前已對索羅門群島的決定表達「失望」，並仍支持所有夥伴參加會議，包括台灣。

美國 索羅門 太平洋島國論壇

