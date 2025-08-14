聽新聞
黑市價格破10億！逾1噸大麻偽裝木炭闖關被查獲 創日本史上最多紀錄
日本共同社報導，日本關信越厚生局麻藥取締部13日宣布，他們在海運貨櫃中查獲1噸46公斤的乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（約台幣10.6億元），是日本史上單次查獲違法藥物量的最高紀錄。
自1954年開始統計以來，日本每年查獲的乾燥大麻量從未超過1噸。
共同社指出，這個貨櫃是從越南峴港運往大阪市某間企業。富士新聞網（FNN）報導，關信越厚生局麻藥取締部指出，他們在海運貨櫃中發現約1500個裝有木炭的紙箱，而其中200個紙箱裝有乾燥大麻。
關信越厚生局麻藥取締部說，他們已經以營利目的走私等涉嫌違反「麻藥取締法」為由，逮捕居住在茨城縣筑西市的51歲越南籍嫌犯范玉水（Pham Ngoc Thuy），以及另外兩名越南籍20至30歲男性嫌犯。三人都已被起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
