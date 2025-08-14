快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

聽新聞
0:00 / 0:00

黑市價格破10億！逾1噸大麻偽裝木炭闖關被查獲 創日本史上最多紀錄

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本關信越厚生局麻藥取締部13日宣布，他們在海運貨櫃中查獲1噸46公斤的乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（約台幣10.6億元），是日本史上單次查獲違法藥物量的最高紀錄。圖／擷取自YouTube
日本關信越厚生局麻藥取締部13日宣布，他們在海運貨櫃中查獲1噸46公斤的乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（約台幣10.6億元），是日本史上單次查獲違法藥物量的最高紀錄。圖／擷取自YouTube

日本共同社報導，日本關信越厚生局麻藥取締部13日宣布，他們在海運貨櫃中查獲1噸46公斤的乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（約台幣10.6億元），是日本史上單次查獲違法藥物量的最高紀錄。

自1954年開始統計以來，日本每年查獲的乾燥大麻量從未超過1噸。

共同社指出，這個貨櫃是從越南峴港運往大阪市某間企業。富士新聞網（FNN）報導，關信越厚生局麻藥取締部指出，他們在海運貨櫃中發現約1500個裝有木炭的紙箱，而其中200個紙箱裝有乾燥大麻。

關信越厚生局麻藥取締部說，他們已經以營利目的走私等涉嫌違反「麻藥取締法」為由，逮捕居住在茨城縣筑西市的51歲越南籍嫌犯范玉水（Pham Ngoc Thuy），以及另外兩名越南籍20至30歲男性嫌犯。三人都已被起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

日本 大麻 走私

延伸閱讀

槓上台積電？傳三星將在日本設先進封裝研發中心 投資250億日圓

壽司大師奧谷和誠美味登船！公主遊輪揭曉史上規模最大 日本市場計畫

日本北海道傳熊襲擊人 1登山客生死不明、警方出動救援

日籍男子藏近12公斤大麻入境被逮 一審判5年4月

相關新聞

黑市價格破10億！逾1噸大麻偽裝木炭闖關被查獲 創日本史上最多紀錄

日本共同社報導，日本關信越厚生局麻藥取締部13日宣布，他們在海運貨櫃中查獲1噸46公斤的乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（...

出席原爆典禮遭矮化？我駐日代表批大陸「干預座位安排」 長崎市回應

駐日代表李逸洋9日代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，座位被安排在「國際非政府組織（NGO）區」。長崎市原爆被爆對策部調查...

金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天透過北韓中央通信社（KCNA）表示從未拆除過對南韓的邊境擴音器...

2台人在韓偷拍美軍機設施遭判刑 將不再上訴

2名台灣人今年5月在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，遭法院判處1年半有期徒刑、緩刑3年；據悉，兩人都不會再上訴

26國疾呼加薩人道危機難想像 美人權報告淡化批評以色列

英國、加拿大、澳洲等多個歐洲國家12日表示，加薩人道主義危機已到了「難以想像的程度」，呼籲以色列允許無限制援助進入這個飽...

南韓前第一夫人金建希住單人牢房！1餐1美元睡地板床墊 嘆「花無十日紅」

南韓前第一夫人金建希13日度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。