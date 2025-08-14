快訊

出席原爆典禮遭矮化？我駐日代表批大陸「干預座位安排」 長崎市回應

中央社／ 東京14日專電
駐日代表李逸洋9日代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，與出席的各黨代表致意。圖／中央社（駐日代表處提供）
駐日代表李逸洋9日代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，與出席的各黨代表致意。圖／中央社（駐日代表處提供）

駐日代表李逸洋9日代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，座位被安排在「國際非政府組織（NGO）區」。長崎市原爆被爆對策部調查課對此解釋，沒有劃分出國際非政府組織區，而是根據外務省名單，依序安排在外國席區域，台灣被排在後面。

長崎市14日在和平公園舉辦被爆80週年和平紀念典禮，李逸洋偕駐日官員出席。自1948年長崎市舉行相當於首度和平紀念典禮的「文化祭」以來，這是台灣首度次出席長崎和平紀念典禮。

不過，李逸洋6日在廣島參加和平紀念儀式時，被安排的位置距離美國駐日大使葛拉斯（George Glass）僅相隔數席，且兩人配戴同樣的胸花，在長崎的座位則被矮化，且沒有和其他大使一樣佩戴胸花。

產經新聞報導，由於原爆犧牲者中也有台灣人，廣島市今年首次向台灣發出參加儀式的「通知」，台灣首次參加廣島的活動。長崎市雖然沒有發出邀請，但因為台灣方面要求，也促成首次出席。不過，座位安排接近「國際廢除核武器運動」（ICAN）等國際非政府組織的位置。中國則缺席廣島、長崎兩邊儀式。

長崎市原爆被爆對策部調查課解釋，「沒有劃分出國際非政府組織區的座位，而是都屬於外國席區域。根據外務省名單，會優先安排特命全權大使本人，接著依序是臨時大使與書記官，結果台灣的座位排到了後面」。

對於座位安排，李逸洋當時表示，「我們了解主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手，為維護國家尊嚴，我們必須說明台灣的國家地位與參與國際社會應有權利和正當主張。」

李逸洋指出，中國持續擴張其核武軍備，根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的「2025全球核力量年鑑」指出，中國是近年核武數量增長最快的國家。

中國的相關作為與廣島與長崎歷經苦難後所倡議「無核武世界」的崇高和平理念背道而馳，追逐核武的中國在和平紀念典禮背後打壓全心追求和平的台灣，令人深感遺憾。

李逸洋也強調說：「台灣絕非『國際非政府組織』，而是一個活躍於國際舞台的主權國家。」

報導指出，早在2012年，當時首相野田佳彥在舉行東日本大地震追悼儀式時，把台灣代表定位為「民間代表」，沒有納入在獻花時會宣讀國家或地區名稱的「指名獻花」唱名名單中。

由於311大地震，來自台灣的捐款高達250億日圓，野田政府的安排引發批評聲浪。野田後來在國會道歉，表示「真的非常抱歉，對於沒有安排周全表達深切反省」。隔年的2013年，安倍晉三政府舉辦追悼儀式時，就把台灣納入「指名獻花」唱名名單，中國抗議並缺席儀式。

