中國大陸軍事威懾 日自衛隊釣魚台展開航艦攻擊訓練

中國航空母艦「遼寧號」與「山東號」6月在日本周邊太平洋活動。日媒報導，自衛隊同月在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域展開針對航空母艦的攻擊訓練，明確顯示對中國在日本與台灣近海增加軍事威懾，日本已經做好對抗準備。

遼寧號與山東號6月首度同時期在日本附近的太平洋海域活動，並穿越「第二島鏈」，引發美、日與台灣高度關注。日本防衛省當時因為「兩艘航艦活動時間相當長」，罕見公布詳細航路。

讀賣新聞報導，根據多名日本政府相關人士透露，攻擊訓練在6月舉行，多架航空自衛隊F2戰鬥機參加，訓練地點位於尖閣諸島（釣魚台列嶼）北方海域，正好是遼寧號通過位置，推測屬於日本專屬經濟區（EEZ）。訓練當時，遼寧號已經離開該海域。

報導稱，這片海域並非自衛隊平時的訓練區域。演練中，F2戰鬥機搭載空對艦飛彈，確認攻擊航空母艦的相關程序。

據知F2戰鬥機雖然有較高的對艦攻擊能力，但匿蹤功能有限。日本選擇以這款戰機進行攻擊訓練，而非最新型戰機，目的之一就是要讓中國「看見」。

政府相關人士表示，「從時間、場所和內容來看，這次訓練確實傳達訊息給中國，表明反制立場」。

遼寧號在5月下旬從尖閣諸島附近往南進入太平洋，6月上旬抵達南鳥島外海的日本專屬經濟區。同時，另一艘航空母艦山東號也從台灣南方朝東進入太平洋，航行到沖之鳥島的日本專屬經濟區。

日本政府分析認為，遼寧號與山東號分別扮演了美國航空母艦與中國航空母艦，進行對抗演習，目的是要提升中國軍隊在「台灣有事」或是奪取尖閣諸島（釣魚台列嶼）時，可以有攔截美國航空母艦介入的能力。

這屬於中國軍方的「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial，A2/AD）能力，用以阻止美軍自夏威夷和關島支援台灣。