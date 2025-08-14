快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

中國大陸軍事威懾 日自衛隊釣魚台展開航艦攻擊訓練

中央社／ 東京14日專電
大陸航母6月在日本周邊太平洋活動，日本自衛隊同月在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域展開針對航空母艦的攻擊訓練。示意圖／Ingimage
大陸航母6月在日本周邊太平洋活動，日本自衛隊同月在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域展開針對航空母艦的攻擊訓練。示意圖／Ingimage

中國航空母艦「遼寧號」與「山東號」6月在日本周邊太平洋活動。日媒報導，自衛隊同月在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域展開針對航空母艦的攻擊訓練，明確顯示對中國在日本與台灣近海增加軍事威懾，日本已經做好對抗準備。

遼寧號與山東號6月首度同時期在日本附近的太平洋海域活動，並穿越「第二島鏈」，引發美、日與台灣高度關注。日本防衛省當時因為「兩艘航艦活動時間相當長」，罕見公布詳細航路。

讀賣新聞報導，根據多名日本政府相關人士透露，攻擊訓練在6月舉行，多架航空自衛隊F2戰鬥機參加，訓練地點位於尖閣諸島（釣魚台列嶼）北方海域，正好是遼寧號通過位置，推測屬於日本專屬經濟區（EEZ）。訓練當時，遼寧號已經離開該海域。

報導稱，這片海域並非自衛隊平時的訓練區域。演練中，F2戰鬥機搭載空對艦飛彈，確認攻擊航空母艦的相關程序。

據知F2戰鬥機雖然有較高的對艦攻擊能力，但匿蹤功能有限。日本選擇以這款戰機進行攻擊訓練，而非最新型戰機，目的之一就是要讓中國「看見」。

政府相關人士表示，「從時間、場所和內容來看，這次訓練確實傳達訊息給中國，表明反制立場」。

遼寧號在5月下旬從尖閣諸島附近往南進入太平洋，6月上旬抵達南鳥島外海的日本專屬經濟區。同時，另一艘航空母艦山東號也從台灣南方朝東進入太平洋，航行到沖之鳥島的日本專屬經濟區。

日本政府分析認為，遼寧號與山東號分別扮演了美國航空母艦與中國航空母艦，進行對抗演習，目的是要提升中國軍隊在「台灣有事」或是奪取尖閣諸島（釣魚台列嶼）時，可以有攔截美國航空母艦介入的能力。

這屬於中國軍方的「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial，A2/AD）能力，用以阻止美軍自夏威夷和關島支援台灣。

日本 釣魚台 自衛隊 航空母艦

延伸閱讀

日本繪師まふゆ針對前男友爆料發聲明 強調自己並未虐貓

落實保護智慧財產權 刑事局積極打擊盜版獲日本機構感謝

全世界最臭食品排名TOP10曝光！冠軍比臭豆腐臭20倍 嚴禁上飛機

壽司大師奧谷和誠美味登船！公主遊輪揭曉史上規模最大 日本市場計畫

相關新聞

金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天透過北韓中央通信社（KCNA）表示從未拆除過對南韓的邊境擴音器...

2台人在韓偷拍美軍機設施遭判刑 將不再上訴

2名台灣人今年5月在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，遭法院判處1年半有期徒刑、緩刑3年；據悉，兩人都不會再上訴

26國疾呼加薩人道危機難想像 美人權報告淡化批評以色列

英國、加拿大、澳洲等多個歐洲國家12日表示，加薩人道主義危機已到了「難以想像的程度」，呼籲以色列允許無限制援助進入這個飽...

南韓前第一夫人金建希住單人牢房！1餐1美元睡地板床墊 嘆「花無十日紅」

南韓前第一夫人金建希13日度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成...

血腥殖民史 馬克宏首認法國曾暴力鎮壓喀麥隆獨立

法國總統馬克宏在一封12日公開的信中承認，在喀麥隆1950年代末期去殖民化運動的期間與後續，法國對這個非洲國家發動了以「...

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是最廉價武器或禁忌？

2025年日本參議院改選，暱稱「Saya」的塩入清香披上新興政黨「參政黨」的橘色戰袍，順利在東京選區以第二高票順利當選。她在參選期間在網路節目上高喊核武是最便宜、又最能強化國防安全的武器，支持日本保有核武，引發爭議。然而，簡稱「被團協」的日本反核武團體「日本原水爆被害者團體協議會」，提倡廢除核武將近70年的歲月，並在2024年獲頒諾貝爾和平獎。塩入清香這句：「核武裝是最便宜的」，聽在日本反核武運動的耳裡，已經不只是「革命尚未成功，同志仍須努力」，簡直有如黑色幽默。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。