2台人在韓偷拍美軍機設施遭判刑 將不再上訴

2名台灣人今年5月在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，遭法院判處1年半有期徒刑、緩刑3年；據悉，兩人都不會再上訴。

這2名台灣人5月10日涉嫌在烏山空軍基地（OsanAir Base）舉行的航空展非法進行拍攝。一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，這次禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展。

據警方調查，2人當天3度遭制止入場，但仍混在韓國人入場隊伍中進場，在會場中拍照時遭逮捕，聲稱是出於好奇心拍攝。法院考慮到2人並未進一步刺探軍事機密，拍攝的照片也未外流，最後判處1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

韓國法務部說明，據出入境管理法第46條規定，各地出入境及外國人管理單位長官，有權強制遭判徒刑以上刑罰的外國人出境。以後若要再次入境，將依法綜合考慮當事人條件後決定。

對於此案，駐韓國代表處再次呼籲國人在海外務必遵守當地法令。