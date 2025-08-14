快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

2台人在韓偷拍美軍機設施遭判刑 將不再上訴

中央社／ 首爾14日專電
圖為今年5月在南韓烏山空軍基地航空展。歐新社
圖為今年5月在南韓烏山空軍基地航空展。歐新社

2名台灣人今年5月在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，遭法院判處1年半有期徒刑、緩刑3年；據悉，兩人都不會再上訴。

這2名台灣人5月10日涉嫌在烏山空軍基地（OsanAir Base）舉行的航空展非法進行拍攝。一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，這次禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展。

據警方調查，2人當天3度遭制止入場，但仍混在韓國人入場隊伍中進場，在會場中拍照時遭逮捕，聲稱是出於好奇心拍攝。法院考慮到2人並未進一步刺探軍事機密，拍攝的照片也未外流，最後判處1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

韓國法務部說明，據出入境管理法第46條規定，各地出入境及外國人管理單位長官，有權強制遭判徒刑以上刑罰的外國人出境。以後若要再次入境，將依法綜合考慮當事人條件後決定。

對於此案，駐韓國代表處再次呼籲國人在海外務必遵守當地法令。

台灣人 外國人

延伸閱讀

防惡狼偷拍！消保處調查：僅5成旅宿執行反針孔偵測管理

涉操作無人機入桃機禁航區 2男各改判6月與5月

總統府憲兵當共諜已獲減刑還上訴 高院：無可憐憫

總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

相關新聞

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是最廉價武器或禁忌？

2025年日本參議院改選，暱稱「Saya」的塩入清香披上新興政黨「參政黨」的橘色戰袍，順利在東京選區以第二高票順利當選。她在參選期間在網路節目上高喊核武是最便宜、又最能強化國防安全的武器，支持日本保有核武，引發爭議。然而，簡稱「被團協」的日本反核武團體「日本原水爆被害者團體協議會」，提倡廢除核武將近70年的歲月，並在2024年獲頒諾貝爾和平獎。塩入清香這句：「核武裝是最便宜的」，聽在日本反核武運動的耳裡，已經不只是「革命尚未成功，同志仍須努力」，簡直有如黑色幽默。

大阪地鐵上午重啟！3萬人昨滯留世博會場「席地而眠」…36人不適送醫

2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的連外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。鐵路今天...

金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天透過北韓中央通信社（KCNA）表示從未拆除過對南韓的邊境擴音器...

2台人在韓偷拍美軍機設施遭判刑 將不再上訴

2名台灣人今年5月在韓國違法拍攝美國軍機及設施被捕，遭法院判處1年半有期徒刑、緩刑3年；據悉，兩人都不會再上訴

26國疾呼加薩人道危機難想像 美人權報告淡化批評以色列

英國、加拿大、澳洲等多個歐洲國家12日表示，加薩人道主義危機已到了「難以想像的程度」，呼籲以色列允許無限制援助進入這個飽...

南韓前第一夫人金建希住單人牢房！1餐1美元睡地板床墊 嘆「花無十日紅」

南韓前第一夫人金建希13日度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。