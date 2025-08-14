金與正聲稱未拆除邊境擴音器　南韓：故意釋出假消息

北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天透過北韓中央通信社（KCNA）表示從未拆除過對南韓的邊境擴音器，再次表明對南韓的敵意；對此，南韓軍方指其發表內容與事實不符，有特別的意圖。

南韓合同參謀本部9日向媒體表示，北韓軍方前線部分區域正在進行拆除對南韓的擴音器。南韓總統李在明日前對此評價，認為北韓此舉是響應南韓拆除邊境沿線擴音器的措施，期盼兩韓能重啟對話。

不過，金與正今天發表談話稱「首爾的希望只是癡人說夢」，表示北韓並不在意南韓是否拆除擴音器、還是中斷廣播、延後或縮小軍演等，指李在明政府為緩和朝鮮半島緊張情勢的措施都只是「不三不四的欺瞞作戲」；她也表示，北韓從來沒有拆除邊境部署的擴音器，也沒有拆除的意思。

金與正強調，他們確信南韓對北韓的政策一點都沒有改變，未來也沒有可能改變；指出北韓「國法」已將南韓定義為最敵對的威脅勢力。金正恩在去年初要求修憲，將南韓稱為「第一敵對國」、「不變的主敵」，韓聯社報導分析，相關工作可能即將完成。

南韓合同參謀本部今天對金與正發表的談話表示，「必須小心不要被（韓的）意圖迷惑」，並指出北韓過去也曾提出與事實不符的主張，合同參謀本部仍保持先前的立場，認為北韓只是不想被認為是呼應南韓的措施，才讓金與正出面發表談話。

南韓合同參謀本部先前發現北韓的40多台擴音器中，有2台正在拆除，因此公布了相關消息。軍方人士表示，在他們發表消息後，其中一台擴音器被恢復原狀，剩下一台仍是被拆除的狀態。