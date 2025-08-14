紐西蘭外交部長：外國勢力干預區域峰會
紐西蘭外交部長皮特斯今天表示，外國勢力恐分化即將到來的南太平洋領袖年度高峰會。
法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）在太平洋地區高級外交官齊聚斐濟，商討9月舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）關鍵議程之際發出上述警告。
東道主索羅門群島已實際上禁止了中國、美國和台灣等非成員國出席這場峰會。
皮特斯表示，「外來者」正在干涉論壇的決策。
他說：「我們上次的（分裂）是自己造成的。那是一場關於誰來擔任主席國的內部爭吵。」
「現在，有外來者製造分裂，這更糟糕。我們必須確保每一位外來者都能尊重我們這些組織內部成員。」
皮特斯並未直接點名中國，但他表示，將在今天與其他外交部長的會議中提出關於外國影響力的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言