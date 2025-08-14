紐西蘭外交部長：外國勢力干預區域峰會

快訊

中央社／ 斐濟首都蘇瓦14日綜合外電報導

紐西蘭外交部長皮特斯今天表示，外國勢力恐分化即將到來的南太平洋領袖年度高峰會。

法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）在太平洋地區高級外交官齊聚斐濟，商討9月舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）關鍵議程之際發出上述警告。

東道主索羅門群島已實際上禁止了中國、美國和台灣等非成員國出席這場峰會。

皮特斯表示，「外來者」正在干涉論壇的決策。

他說：「我們上次的（分裂）是自己造成的。那是一場關於誰來擔任主席國的內部爭吵。」

「現在，有外來者製造分裂，這更糟糕。我們必須確保每一位外來者都能尊重我們這些組織內部成員。」

皮特斯並未直接點名中國，但他表示，將在今天與其他外交部長的會議中提出關於外國影響力的問題。

斐濟 外交部 紐西蘭

2025年日本參議院改選，暱稱「Saya」的塩入清香披上新興政黨「參政黨」的橘色戰袍，順利在東京選區以第二高票順利當選。她在參選期間在網路節目上高喊核武是最便宜、又最能強化國防安全的武器，支持日本保有核武，引發爭議。然而，簡稱「被團協」的日本反核武團體「日本原水爆被害者團體協議會」，提倡廢除核武將近70年的歲月，並在2024年獲頒諾貝爾和平獎。塩入清香這句：「核武裝是最便宜的」，聽在日本反核武運動的耳裡，已經不只是「革命尚未成功，同志仍須努力」，簡直有如黑色幽默。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的連外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。鐵路今天...

紐西蘭外交部長皮特斯今天表示，外國勢力恐分化即將到來的南太平洋領袖年度高峰會

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓從未拆除宣傳用的擴音器，未來也不會這樣做，稱南韓認為平壤正在回應其和平善意的說法...

挪威職司反情報的警察安全處負責人今天表示，俄羅斯駭客今年稍早曾短暫控制挪威一座大壩。這是挪威首次正式將網路攻擊歸咎於鄰國

路透13日引述2名美國研究人員和1名西方安全消息人士報導，即便俄羅斯總統普亭正準備與美國總統川普15日將就烏克蘭問題舉行...

