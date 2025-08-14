紐西蘭外交部長：外國勢力干預區域峰會

紐西蘭外交部長皮特斯今天表示，外國勢力恐分化即將到來的南太平洋領袖年度高峰會。

法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）在太平洋地區高級外交官齊聚斐濟，商討9月舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）關鍵議程之際發出上述警告。

東道主索羅門群島已實際上禁止了中國、美國和台灣等非成員國出席這場峰會。

皮特斯表示，「外來者」正在干涉論壇的決策。

他說：「我們上次的（分裂）是自己造成的。那是一場關於誰來擔任主席國的內部爭吵。」

「現在，有外來者製造分裂，這更糟糕。我們必須確保每一位外來者都能尊重我們這些組織內部成員。」

皮特斯並未直接點名中國，但他表示，將在今天與其他外交部長的會議中提出關於外國影響力的問題。