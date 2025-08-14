大阪地鐵上午重啟！3萬人昨滯留世博會場「席地而眠」…36人不適送醫

2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的連外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。鐵路今天上午已重啟，目前傳出有36人身體不適送醫。

日本大阪地鐵中央線昨晚9時30分（台北時間8時30分）左右因為停電設備故障，距離世博會場最近的夢洲站到長田站路段一度全面停駛，由於夢洲站實施入場管制，加上正逢回程時間，大批準備返家的參觀民眾被迫待在會場內。

共同社報導，大阪地鐵中央線今天上午5時25分全面復駛。

受到這起事件影響，世博會今天延後入場時間。這是本屆世博會4月13日開幕以來，入場時間首度延遲。

大阪市消防局指出，到今天上午前，共有36名滯留會場的民眾因身體不適或疑似中暑而送醫治療，均症狀輕微。

而大阪關西世博的營運單位日本國際博覽會協會（簡稱萬博協會）的幹部在記者會上道歉稱：「使許多人留下不好的回憶，對此感到過意不去。」

根據萬博協會估計，昨天晚間9時30分時，約3萬人滯留會場，其中許多民眾在會場內度過一晚，不過後者的具體人數不明。

而大阪地鐵交通事業本部長堀元治今天召開記者會就此致歉，他表示，「對於造成極大的困擾，由衷感到抱歉」。

大阪地鐵解釋，停電原因可能是安裝在軌道接縫處的裝置發生短路所致。

大阪關西世博昨晚有多間場館開放民眾休息，大阪府政府與萬博協會比照災害情況，發放飲用水與食物給民眾。

日本放送協會（NHK）報導，有些滯留會場的民眾，昨晚索性在這屆展覽的代表性建築「大屋頂環」下方的長椅過夜。

一名與家人參觀的男性表示：「我在大屋頂環下睡著，昨天透過直播攝影機觀察人潮狀況，盡量避免靠近車站。雖然知道電車在部分區間往返接駁，但也明白那之後會出現排隊等待計程車的隊伍，所以大約在凌晨1點時就決定留在會場內。」

他回憶昨晚會場情況時說：「餐廳和展館臨時開放，可以自由取得飲用水等物資。而且現場有風，所以意外地不覺得太熱。」

一名60多歲的遊客表示：「凌晨2點多之前都待在大屋頂環附近的沙發上，凌晨3點左右才到展館內坐在地板休息。因為夜裡涼爽，所以還能忍受，幸好沒有下雨。我覺得自己沒有想像中那麼累，但回到家後可能就會感覺到疲勞了。」