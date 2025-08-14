快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

南韓釋和平善意要拆擴音器　金與正斥「一廂情願」

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
在南韓靠近北韓邊境的坡州，北韓的一處哨所旁可看見一個擴音器矗立著。（美聯社）
在南韓靠近北韓邊境的坡州，北韓的一處哨所旁可看見一個擴音器矗立著。（美聯社）

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓從未拆除宣傳用的擴音器，未來也不會這樣做，稱南韓認為平壤正在回應其和平善意的說法，根本是「一廂情願」。

路透社報導，身為北韓執政黨勞動黨高級官員的金與正表示，改變韓美年度聯合軍演計畫的作法「徒勞無功」，不會改變此聯盟的敵對意圖。

最近幾週，金與正堅決反對南韓新自由派政府為緩和南北韓緊張局勢所採取的措施。官員和分析家認為金與正代表她胞兄金正恩的立場。

北韓中央通信社（KCNA）引述金與正的話表示：「我相信首爾對北韓的政策不會改變，也永遠不會改變。」

南韓軍方表示，他們偵測到北韓軍方拆除一些針對南韓的宣傳擴音器，南韓先前也採取類似作法。

南北韓經歷一段緊張局勢後，南韓國內一直謹慎樂觀地認為，北韓可能正在積極回應李在明總統與平壤接觸的政策，甚至表現出重返對話的意願。

金與正也表示，北韓不會與美國坐下來對話，並稱有關這類發展可能性的報導，均屬「不實假設」。

北韓 南韓 金與正

延伸閱讀

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

美俄峰會在即 普亭與金正恩通話展現密切關係

李在明：大林洞的反中仇恨示威 不符合大韓民國的格調

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

相關新聞

大阪地鐵上午重啟！3萬人昨滯留世博會場「席地而眠」…36人不適送醫

2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的連外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。鐵路今天...

南韓釋和平善意要拆擴音器　金與正斥「一廂情願」

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓從未拆除宣傳用的擴音器，未來也不會這樣做，稱南韓認為平壤正在回應其和平善意的說法...

挪威首度指控俄發動網攻…「駭客控制水壩」引發洩洪

挪威職司反情報的警察安全處負責人今天表示，俄羅斯駭客今年稍早曾短暫控制挪威一座大壩。這是挪威首次正式將網路攻擊歸咎於鄰國

蓋過雙普峰會風頭？俄羅斯可能本周測試核動力巡弋飛彈「海燕」

路透13日引述2名美國研究人員和1名西方安全消息人士報導，即便俄羅斯總統普亭正準備與美國總統川普15日將就烏克蘭問題舉行...

15年vs.百年 日本對「那場戰爭」史觀為何記憶陷分歧？

8月對日本是最殘酷的月份，1945年8月從6日至15日被投下兩顆原子彈後宣布無條件投降。二戰結束80周年，日本怎麼面對「那場戰爭」？對戰爭時間竟有15年和100年的認知差異，紛歧至今未解。日本自我標榜「大東亞共榮圈」師出有名，但大東亞各國對日本殖民占據的印象普遍惡劣。兩種戰爭史觀反映什麼心態？近代史學者辻田真佐憲試圖回答這個大哉問。

美人權報告大縮水 淡化以色列問題

美國國務院十二日公布精簡版年度人權報告，批評西歐因網路規範導致人權惡化，但淡化對薩爾瓦多、以色列等盟友的批評，儘管人權團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。