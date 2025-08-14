南韓釋和平善意要拆擴音器　金與正斥「一廂情願」

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓從未拆除宣傳用的擴音器，未來也不會這樣做，稱南韓認為平壤正在回應其和平善意的說法，根本是「一廂情願」。

路透社報導，身為北韓執政黨勞動黨高級官員的金與正表示，改變韓美年度聯合軍演計畫的作法「徒勞無功」，不會改變此聯盟的敵對意圖。

最近幾週，金與正堅決反對南韓新自由派政府為緩和南北韓緊張局勢所採取的措施。官員和分析家認為金與正代表她胞兄金正恩的立場。

北韓中央通信社（KCNA）引述金與正的話表示：「我相信首爾對北韓的政策不會改變，也永遠不會改變。」

南韓軍方表示，他們偵測到北韓軍方拆除一些針對南韓的宣傳擴音器，南韓先前也採取類似作法。

南北韓經歷一段緊張局勢後，南韓國內一直謹慎樂觀地認為，北韓可能正在積極回應李在明總統與平壤接觸的政策，甚至表現出重返對話的意願。

金與正也表示，北韓不會與美國坐下來對話，並稱有關這類發展可能性的報導，均屬「不實假設」。