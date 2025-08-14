挪威首度指控俄發動網攻…「駭客控制水壩」引發洩洪

挪威職司反情報的警察安全處負責人今天表示，俄羅斯駭客今年稍早曾短暫控制挪威一座大壩。這是挪威首次正式將網路攻擊歸咎於鄰國。

路透社報導，挪威有關當局先前表示，駭客4月7日控制位於西部的布雷芒厄（Bremanger）大壩，打開閘門，並以每秒500公升的速度洩洪4小時。這場駭客攻擊事件在被發現後停止，過程無人受傷。

挪威大部分電力來自水力發電，情報部門先前警告其能源基礎設施面臨攻擊風險。

挪威警察安全處（PST）負責人甘加斯（BeateGangaas）在演講中表示：「過去一年，我們看到親俄網路攻擊者樣態改變。」她補充說，布雷芒厄事件就是這樣一個例子。

甘加斯說：「此類行動目的是為影響民眾，從中製造恐懼和混亂…我們的俄羅斯鄰居變得更危險。」

俄羅斯駐奧斯陸大使館表示，甘加斯的聲明「毫無根據並帶有政治動機」。

俄羅斯大使館在給路透社的電郵聲明中表示：「很明顯地，挪威警察安全處未能證明俄羅斯今年破壞挪威基礎設施，此一虛構的威脅是他們在2月（年度）報告中所捏造。」

甘加斯在演講後表示，她公開指責俄羅斯是為警告民眾，並試圖阻止俄羅斯發動進一步攻擊。她在受訪時說：「希望挪威人民做好準備。」

挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國並與俄羅斯在北極地區接壤，與其他北歐國家一樣均是烏克蘭的堅定支持者。挪威同時也是歐洲最大的天然氣供應國，主要透過北海海底管道網路輸送。