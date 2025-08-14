快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

挪威首度指控俄發動網攻…「駭客控制水壩」引發洩洪

中央社／ 挪威阿倫達13日綜合外電報導
駭客示意圖。圖／AI生成
駭客示意圖。圖／AI生成

挪威職司反情報的警察安全處負責人今天表示，俄羅斯駭客今年稍早曾短暫控制挪威一座大壩。這是挪威首次正式將網路攻擊歸咎於鄰國。

路透社報導，挪威有關當局先前表示，駭客4月7日控制位於西部的布雷芒厄（Bremanger）大壩，打開閘門，並以每秒500公升的速度洩洪4小時。這場駭客攻擊事件在被發現後停止，過程無人受傷。

挪威大部分電力來自水力發電，情報部門先前警告其能源基礎設施面臨攻擊風險。

挪威警察安全處（PST）負責人甘加斯（BeateGangaas）在演講中表示：「過去一年，我們看到親俄網路攻擊者樣態改變。」她補充說，布雷芒厄事件就是這樣一個例子。

甘加斯說：「此類行動目的是為影響民眾，從中製造恐懼和混亂…我們的俄羅斯鄰居變得更危險。」

俄羅斯駐奧斯陸大使館表示，甘加斯的聲明「毫無根據並帶有政治動機」。

俄羅斯大使館在給路透社的電郵聲明中表示：「很明顯地，挪威警察安全處未能證明俄羅斯今年破壞挪威基礎設施，此一虛構的威脅是他們在2月（年度）報告中所捏造。」

甘加斯在演講後表示，她公開指責俄羅斯是為警告民眾，並試圖阻止俄羅斯發動進一步攻擊。她在受訪時說：「希望挪威人民做好準備。」

挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國並與俄羅斯在北極地區接壤，與其他北歐國家一樣均是烏克蘭的堅定支持者。挪威同時也是歐洲最大的天然氣供應國，主要透過北海海底管道網路輸送。

挪威 駭客 俄羅斯 網路攻擊

延伸閱讀

挪威主權基金重押光通訊 顯示看旺產業前景

挪威主權基金重押台股光通訊 黃袍加身 將掀升評潮

挪威主權基金投資 老AI股大換手 加碼鴻海、緯創、緯穎

仔細研究俄烏電子戰？ 港媒：大陸觀察家欲吸取經驗

相關新聞

大阪地鐵上午重啟！3萬人昨滯留世博會場「席地而眠」…36人不適送醫

2025年世界博覽會（大阪關西世博）唯一的連外鐵路大阪地鐵中央線昨晚系統故障後全面停駛，使3萬人被迫在會場留宿。鐵路今天...

南韓釋和平善意要拆擴音器　金與正斥「一廂情願」

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天表示，北韓從未拆除宣傳用的擴音器，未來也不會這樣做，稱南韓認為平壤正在回應其和平善意的說法...

挪威首度指控俄發動網攻…「駭客控制水壩」引發洩洪

挪威職司反情報的警察安全處負責人今天表示，俄羅斯駭客今年稍早曾短暫控制挪威一座大壩。這是挪威首次正式將網路攻擊歸咎於鄰國

蓋過雙普峰會風頭？俄羅斯可能本周測試核動力巡弋飛彈「海燕」

路透13日引述2名美國研究人員和1名西方安全消息人士報導，即便俄羅斯總統普亭正準備與美國總統川普15日將就烏克蘭問題舉行...

15年vs.百年 日本對「那場戰爭」史觀為何記憶陷分歧？

8月對日本是最殘酷的月份，1945年8月從6日至15日被投下兩顆原子彈後宣布無條件投降。二戰結束80周年，日本怎麼面對「那場戰爭」？對戰爭時間竟有15年和100年的認知差異，紛歧至今未解。日本自我標榜「大東亞共榮圈」師出有名，但大東亞各國對日本殖民占據的印象普遍惡劣。兩種戰爭史觀反映什麼心態？近代史學者辻田真佐憲試圖回答這個大哉問。

美人權報告大縮水 淡化以色列問題

美國國務院十二日公布精簡版年度人權報告，批評西歐因網路規範導致人權惡化，但淡化對薩爾瓦多、以色列等盟友的批評，儘管人權團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。