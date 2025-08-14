蓋過雙普峰會風頭？俄羅斯可能本周測試核動力巡弋飛彈「海燕」

路透13日引述2名美國研究人員和1名西方安全消息人士報導，即便俄羅斯總統普亭正準備與美國總統川普15日將就烏克蘭問題舉行會談，俄方似乎仍在籌備測試其新型核彈頭、核動力巡弋飛彈。

美國明德大學蒙特利國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）專家路易斯（Jeffrey Lewis），以及海軍分析中心（CNA）分析師伊佛萊斯（Decker Eveleth），透過研究商業衛星公司Planet Labs截至12日所拍攝的近幾周影像，一致評估認為，俄國巴倫支海新地島（Novaya Zemlya）潘科沃試驗場（Pankovo）的照片顯示出大規模活動，包括人員與設備的增加，以及與先前9M730「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈測試相關的船隻和飛機。

路易斯表示：「我們可以看到試驗場的各種跡象，既有大批物資湧入以支援作業，也有在實際發射飛彈地點的活動。」

不具名的西方安全消息人士證實，俄羅斯正在準備測試「海燕」飛彈。路易斯表示，測試可能在本周進行，也可能蓋過川普與普亭峰會的風頭。

白宮對於「海燕」測試的可能性未予回應；五角大廈、中情局以及俄羅斯國防部則均拒絕置評。

JUST IN: Russia may test its nuclear powered Burevestnik missile at Novaya Zemlya, satellite images show — as Putin preps for Trump-Ukraine talks.



~ Reuters pic.twitter.com/LIlxsG1hec — Defence Index (@Defence_Index) August 13, 2025

核子威脅倡議組織（NTI）指出，「海燕」過去測試紀錄不佳，在13次已知測試中僅有2次部分成功。研究人員和專家表示，此次測試早在上周宣布美俄峰會前就已安排妥當。不過，專家指出，普亭也可能在美國間諜衛星監視下暫停測試準備，藉此表達他願意結束烏克蘭戰爭並重啟軍控談判。

曾在美國國務院負責軍控事務的前代理國務次卿康特里曼（Tom Countryman）表示：「有時候，出於政治原因，你可以調整計畫時間表，提前或推遲進行。」