尹錫悅後 南韓前第一夫人也遭押

南韓法院十二日深夜簽發前第一夫人金建希的拘捕令，因前總統尹錫悅七月已因另案被押，這是南韓憲政史上首次出現前總統夫婦同時被捕收押情況。

金建希涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨國會議員選舉提名、透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託等案，六日首度接受金建希弊案獨檢組偵訊，她否認所有指控。獨檢組七日向法院聲押金建希。

韓聯社報導，首爾中央地方法院十二日上午開庭審查，儘管金建希的律師辯稱，她已完全配合法院傳喚，不會逃亡，且身體狀況不佳，法官仍以有滅證之虞批准收押。

金建希隨後被送往首爾南部看守所羈押，先接受個人資訊核對與體檢，所有個人物品移交至獄政單位，並換上卡其色囚服，獲分配編號「四三九八」與拍攝嫌犯照，之後被單獨收押，環境與丈夫尹錫悅所在的舍房相似。

路透報導，金建希住的單人房，有一張小桌子可用於寫字及用餐，還有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成本約新台幣卅二元的韓式傳統料理。她將單獨使用共用的淋浴間，除了周日外，每天都可到戶外運動一小時，活動時間會錯開，以避免與其他在押人員碰面。她的丈夫前總統尹錫悅已被押大約一百天。

雖然金建希因為身分特殊，日常作息將略有調整。她的伙食則與一般收容人相同，十三日早餐菜單有草莓果醬吐司、香腸和沙拉。

金建希的一名律師告訴路透，金建希自十二日深夜便未進食，健康狀況不佳。獨檢組將於十四日傳喚金建希進行調查，金建希方面表明將到案應訊。