美人權報告大縮水 淡化以色列問題

美國國務院十二日公布精簡版年度人權報告，批評西歐因網路規範導致人權惡化，但淡化對薩爾瓦多、以色列等盟友的批評，儘管人權團體指出這些國家存在嚴重人權侵害紀錄。

自一九七○年代以來，國務院每年發布人權報告，聚焦限制集會自由、選舉不公及懲罰少數群體等濫權行徑。而新報告卻大幅縮水，篇幅約為去年的三分之一，美國國務卿魯比歐也未循例召開記者會發布報告。

這份魯比歐出任國務卿後首次發布的人權報告中，有些國家章節被刪減，另有些國家則遭特別鎖定，例如巴西與南非等。

英法德挨批 限制網路仇恨言論

針對中國這個被歷屆美國政府視為首要對手的國家，國務院這份二○二四年度報告指出，北京當局針對以維吾爾族為主的穆斯林族群發動的「種族滅絕」行為仍在持續發生。報告也點名美國若干親密盟國，指出英國、法國和德國因加強限制網路仇恨言論，導致人權情況惡化。

此外，儘管英國、加拿大、澳洲、日本等廿六國外長十二日聯名表示，以色列封鎖加薩引發的饑荒等人道主義危機到了「難以想像的程度」，今年美國人權報告卻縮減關於以色列、約旦河西岸和加薩的內容。報告承認以色列曾發生任意逮捕與致死事件，但指當局已採「可信措施」調查涉案人。

而薩爾瓦多人權情況方面，報告指當地「沒有可信的重大人權侵害通報」，與前一份報告列舉非法或任意殺害、酷刑及惡劣監獄環境等「重大人權問題」的說法大相逕庭。川普政府與薩爾瓦多因加強合作遣返移民而關係更加緊密，薩國也獲得六百萬美元美援，用於收容遣返者的監獄。

這份原訂三月公布的人權報告延遲數月後出爐，原因是川普政府決定對拜登任內整理的草案進行大幅修改，以符合「美國優先」價值觀。批評人士表示，今年的報告是受到政治導向，且全數刪除有關性別暴力及ＬＧＢＱＴ性傾向少數被迫害的內容。

非政府組織「新政策」負責人保羅表示，這份報告展示出政治目的凌駕於事實的結果，「像是蘇聯文宣，而不是民主體制的產物」。

提台灣勞權：罷工仍嚴格限制

報告關於台灣人權狀況的描述，未出現重大變化。報告引述台灣ＮＧＯ指出，北京向在中國有業務的台灣企業施壓，要求避免在批評中國的台灣媒體上投放廣告。二○二○年年度人權報告也提到類似情況。

勞權方面，國務院指出，台灣罷工權仍受到嚴格限制，大企業員工難以成立工會，籌組者可能被列入不得升遷黑名單或調職，科技業常見這類操作。報告還提到，台灣有七十九點三萬名外籍勞工，政府允許受虐或是遭到剝削的移工申訴並更換雇主。不過，外籍勞工協會認為，多數移工因憂心遭解僱而不願申訴，遠洋船隻移工也難以使用熱線服務。