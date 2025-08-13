以色列批准加薩新攻勢計畫 哈瑪斯控以軍侵略性突襲

以色列安全內閣近日決定全面控制加薩市（Gaza City）後，以色列軍方今天表示，已批准在加薩走廊（Gaza Strip）展開最新軍事行動計畫的「框架」。

法新社報導，根據以軍發布的聲明稿，以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）「已批准國防軍在加薩走廊行動計畫的主要框架」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府目前尚未就以軍何時進入加薩市，給出明確的時間表。

加薩民防機構指出，以色列近日擴大對加薩市的空襲，其中澤圖恩（Zeitoun）和沙布拉（Sabra）等住宅區「遭遇非常猛烈的空襲，目標多為民宅，可能包括高樓建築」。

在以色列批准對加薩展開新攻勢計畫的框架後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員今天表示，以軍正「侵略性」突襲加薩市。

哈瑪斯加薩政府媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail Al-Thawabta）告訴法新社：「以色列占領軍持續在加薩市進行侵略性突襲。」

他指出：「這些襲擊構成危險的升級，意圖以武力在當地強行製造新現實，並藉由焦土政策徹底摧毀平民的財產。」