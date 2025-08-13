是否承認巴勒斯坦國 芬蘭內部意見分歧

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩13日專電

法國7月表示有意在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，許多西方國家紛紛加入支持行列，芬蘭總統也隨即表示芬蘭願意加入承認巴勒斯坦國，然而芬蘭總理在9日時對媒體表示，政府不打算承認巴勒斯坦國，對此議題芬蘭內部意見分歧。

法國在7月提出有意在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，以此透過「兩國方案」解決以巴衝突與加薩人道危機之後，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）對媒體表示，他準備好承認巴勒斯坦國。

芬蘭憲法規定，承認一個國家，要透過政府內閣提案，總統同意正式通過。

芬蘭總統史塔布表示，若政府提出承認巴勒斯坦國的提案，他已經準備好同意。他說，從2023年政府就一直討論這個議題，他認為現在是芬蘭做出決定的時候了。

他表示，若現在錯過與各國聯合承認巴勒斯坦國的時機，也許就會錯過兩國方案的可能性了。

同是國家聯合黨的芬蘭外交部長瓦爾通寧（ElinaValtonen）也曾在7月公開表示對法國提議的支持。

然而，史塔布的表態卻沒有得到芬蘭國會執政集團的支持。

根據芬蘭國家廣播公司（YLE）7月份的調查，芬蘭國會中多數政黨支持承認巴勒斯坦國。然而，執政集團中的基督民主黨（Christian Democrats，基民黨）與極右翼芬蘭人黨（Finns Party）則表示反對，並且打算透過拖延戰術杯葛。

芬蘭人黨的國會小組主席麥卡拉（Jani Makela）表示，這個區域目前還沒有條件進行「兩國方案」，因為恐怖主義尚未停止。

基民黨則表示，承認巴勒斯坦國將會鼓勵恐怖主義，要承認巴勒斯坦國之前，人質應該先獲得釋放，且應長期的停火。

國會第1大黨國家聯合黨（National Coalition Party）對巴勒斯坦問題的態度是盡量保持平衡，他們支持兩國方案，也支持承認巴勒斯坦國，但是需要等待更好的時機。

國家聯合黨的芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在9日表示，政府不準備承認巴勒斯坦國。他表示，其政黨的態度不變，承認巴勒斯坦國應該在對的時刻。他說，承認一個國家只能一次，不能重來，因此需要謹慎考慮。

他認為目前最重要的是幫助加薩地區的平民，對芬蘭來說最重要的是即刻提供援助，人質必須獲得釋放，且該區域必須達成停火。

他也強烈呼籲以色列重新考慮全面掌控加薩地區的計畫。

在野黨反對的聲音表示，是否承認巴勒斯坦國的問題應該提到國會中做正式報告。對此，芬蘭國會發言人哈拉霍（Jussi Halla-aho）表示，外交政策由總統主導，國會應該扮演跟政府合作的角色，而不是在國會中提案決定外交政策走向。

哈拉霍表示，芬蘭總統掌握國家的外交與國家安全主導權，國會不應該干涉，對於政府執政方針以外的提議，內閣應該要有一致的共識。

芬蘭 巴勒斯坦 外交政策

