英國電訊報收購案疑涉陸資 人權團體籲英政府喊停

中央社／ 倫敦13日專電

美國投資管理公司「紅鳥資本」擬收購英國主流報刊之一「每日電訊報」，但有9個人權和言論自由組織近日致函英國文化大臣南迪，對收購案與中國的關係表達疑慮。

無國界記者組織（RSF）、「香港監察」（HongKong Watch）等非政府組織在信函敦促南迪（LisaNandy）對這起金額約5億英鎊（約新台幣200億元）的每日電訊報（Daily Telegraph）收購案喊停，並嚴加檢視紅鳥資本（RedBird Capital Partners）與中國的關係，以及相關中國因素對媒體多元性、透明度、媒體誠信與所呈現資訊完整度的影響。

維權組織點名「紅鳥資本」董事長桑頓（JohnThornton），指出他是中國主權財富基金「中國投資公司」國際諮詢委員會成員，也曾是香港「絲路金融公司」董事長。

根據公開資訊，桑頓曾任投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）亞洲區董事長、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）理事會主席。2006年，布魯金斯研究所成立以桑頓為名的中國研究中心John L. Thornton China Center，桑頓當時出資逾1200萬美元。

桑頓也曾擔任北京「孔子學院」高階顧問。在2003年成為北京清華大學客座教授後，桑頓至今領導該校的「全球領導力」課程。2008年，桑頓獲中國政府頒發「友誼獎」，這是中國政府授予外國專家的最高榮譽。

桑頓於2023年加入「紅鳥資本」。在此之前，在美國總統川普（Donald Trump）2017至2021年第一任期內，桑頓曾參與美中貿易協商；他在促成美中2020年簽署第一階段貿易協定的表現，曾獲川普公開致詞肯定。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，維權組織在給南迪的信函提到，有合理基礎懷疑「紅鳥資本」的「每日電訊報」收購案涉及公共利益和外國影響力，文化部應就此案向英國「公平競爭與市場管理局」（CMA）及媒體監管機關「通訊管理局」（Ofcom）發出介入調查通知，並確保調查過程有熟悉中國海外資訊操弄和影響力活動的專家參與。

今年6月，幾位跨黨派英國國會議員，包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨籍前主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）、工黨籍下議院議員索貝爾（Alex Sobel）等人即曾致函南迪，對「紅鳥資本」收購「每日電訊報」的資金來源、以及桑頓與中國的關係表示疑慮。信函提到，桑頓去年和今年曾與中共高階人士會晤。

「紅鳥資本」一名發言人表示，收購案沒有中方涉入，也沒有來自中國的影響，且維持「媒體獨立」一向是「紅鳥資本」從事媒體投資的基本準則。

在政治光譜偏右的「每日電訊報」數年前曾遭批評，容許廣告業務影響資訊和新聞呈現，涉及的外國政權包含俄羅斯和中國。「每日電訊報」曾與英文「中國日報」等中國外宣機構簽有商業合作合約；2017年，「每日電訊報」是少數獲中方准許，報導中共中央總書記習近平在黨代表大會宣布政治局常委會新陣容的西方媒體之一。

