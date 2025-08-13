金建希遭羈押…住單人房地板床墊過夜 1餐32元入獄首日菜色曝光

南韓前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成本約新台幣32元的韓式傳統料理。

路透社報導，金建希已正式羈押於首爾南部看守所，這是在2011年啟用的一個相對較新矯正設施，也是少數由女性典獄長管理的設施之一。

一名知情人士向路透社透露，金建希將受到和其他在押人員一樣的待遇，但由於她身分特殊，日常作息將略有調整。

法院昨天深夜批准對金建希發出逮捕令，理由是擔心她在被控收賄、炒股和介選等罪名調查期間有滅證之虞，決定予以收押。

根據消息人士透露，金建希的單人牢房裡有一張小桌子，可用於寫字及用餐，還有一張鋪在地板上的床墊可供休息。因未獲授權對媒體發言，消息人士要求匿名。

消息人士說，金建希將單獨使用共用的淋浴間，除了週日外，每天都可以到戶外運動1小時，活動時間會錯開，以避免與其他在押人員碰面。

遭羈押在看守所對金建希來說是全新體驗，而她的丈夫南韓前總統尹錫悅則已被羈押大約100天。

另外，金建希與一般收容人享有同樣的食物，通常是每餐成本約1.08美元（約新台幣32元）的韓式傳統料理。今天早餐菜單有草莓果醬吐司、香腸和沙拉。

金建希的一名律師告訴路透社，金建希自昨天深夜後便未進食，健康狀況不佳。律師表示，目前還不清楚她是否會在明天接受檢察官的訊問。