快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

金建希遭羈押…住單人房地板床墊過夜 1餐32元入獄首日菜色曝光

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
南韓前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。 新華社
南韓前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。 新華社

南韓前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成本約新台幣32元的韓式傳統料理

路透社報導，金建希已正式羈押於首爾南部看守所，這是在2011年啟用的一個相對較新矯正設施，也是少數由女性典獄長管理的設施之一。

一名知情人士向路透社透露，金建希將受到和其他在押人員一樣的待遇，但由於她身分特殊，日常作息將略有調整。

法院昨天深夜批准對金建希發出逮捕令，理由是擔心她在被控收賄、炒股和介選等罪名調查期間有滅證之虞，決定予以收押。

根據消息人士透露，金建希的單人牢房裡有一張小桌子，可用於寫字及用餐，還有一張鋪在地板上的床墊可供休息。因未獲授權對媒體發言，消息人士要求匿名。

消息人士說，金建希將單獨使用共用的淋浴間，除了週日外，每天都可以到戶外運動1小時，活動時間會錯開，以避免與其他在押人員碰面。

遭羈押在看守所對金建希來說是全新體驗，而她的丈夫南韓前總統尹錫悅則已被羈押大約100天。

另外，金建希與一般收容人享有同樣的食物，通常是每餐成本約1.08美元（約新台幣32元）的韓式傳統料理。今天早餐菜單有草莓果醬吐司、香腸和沙拉。

金建希的一名律師告訴路透社，金建希自昨天深夜後便未進食，健康狀況不佳。律師表示，目前還不清楚她是否會在明天接受檢察官的訊問。

編輯推薦

料理 床墊 南韓

延伸閱讀

吐心聲？韓前第一夫人金建希遭捕 出庭突念「宋詩1名句」直衝熱搜

美關稅衝擊 金酒：持續推廣歐洲、韓國等市場

綠茵法說會／與韓國代理商簽約 4項自研原料進軍韓國

高等法院駁回柯文哲抗告確定 民眾黨嗆檢審聯手：絕對不會投降屈服

相關新聞

才批評台灣爽約「外交失禮」 南韓官員再發文：儘快認錯道歉是正途

南韓真相和解委委員長朴宣映本周稍早發文說，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行，原本安排8日拜訪南韓該委員會，卻...

金建希遭羈押…住單人房地板床墊過夜 1餐32元入獄首日菜色曝光

南韓前第一夫人金建希今天度過被羈押的第一天，消息人士透露，金建希住單人牢房，有一張鋪在地板上的床墊可供休息。每餐則是成本...

半島電視台澄清遇害同仁為4人 美國拒批評以軍擊斃記者

半島電視台今天澄清，以色列近日發動空襲擊斃6名記者，其中僅4人為旗下員工，而非先前報導的5人，另外兩位死者則都是自由新聞...

大陸正贏得網路戰？國安專家示警美國面臨兩難 恐影響台海危機決策

美國「外交事務」雜誌13日刊出題為「中國正贏得網路戰爭」的文章，文中呼籲美國需要新的網路戰爭嚇阻策略，還提到若在台灣危機...

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

韓聯社13日報導，南韓總統辦公室同日表示，總統李在明8月稍晚訪問美國前，將先於23至24日訪問日本，期間將會晤日本首相石...

南韓反中示威高漲 李在明稱「有損國家形象」：超越言論自由界限

南韓國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。韓媒報導，南韓總統李在明12日說，類似事件有損南韓國家形象，要「徹底採取必要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。