半島電視台澄清遇害同仁為4人 美國拒批評以軍擊斃記者

中央社／ 杜哈12日綜合外電報導
人們舉行守夜活動、點燃蠟燭，要求為在以色列空襲加薩事件中喪生的半島電視台記者夏立夫和其他記者伸張正義。 美聯社
人們舉行守夜活動、點燃蠟燭，要求為在以色列空襲加薩事件中喪生的半島電視台記者夏立夫和其他記者伸張正義。 美聯社

半島電視台今天澄清，以色列近日發動空襲擊斃6名記者，其中僅4人為旗下員工，而非先前報導的5人，另外兩位死者則都是自由新聞工作者。美國今天拒絕批評以軍這項作為。

卡達半島電視台（Al Jazeera）原本報導，旗下特派員夏立夫（Anas al-Sharif）、克雷克（MohammedQreiqeh）以及攝影記者札赫（Ibrahim Zaher）、諾法爾（Mohammed Noufal）與阿里瓦（Moamen Aliwa）本月10日命喪以色列的襲擊。

但半島電視台後在其英文網站刊出更正報導，澄清阿里瓦是自由新聞攝影工作者；在那場襲擊中身亡的第6名記者哈立迪（Mohammed al-Khalidi）也是自由新聞工作者。另有媒體報導死亡的第6人名叫卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）。

加薩走廊（Gaza Strip）北部加薩市（Gaza City）記者帳棚遇襲，引發國際記者團體的憤怒與譴責。

不過美國今天婉拒批評以色列殺害6名記者一事，並將相關問題拋回自己的盟友。

以色列軍方指控，半島電視台知名記者夏立夫率領巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一支「恐怖主義小組」，且負責推進針對以色列人的火箭攻勢。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者：「我要告訴你們的是，建議你們向以色列查詢有關夏立夫的資訊。」

布魯斯向戰地記者表達敬意，但也稱哈瑪斯成員已「融入社會，包括假扮成記者」。

美國 中東 空襲 以色列 哈瑪斯 加薩走廊 巴勒斯坦

