半島電視台澄清遇害同仁為4人 美國拒批評以軍擊斃記者

半島電視台今天澄清，以色列近日發動空襲擊斃6名記者，其中僅4人為旗下員工，而非先前報導的5人，另外兩位死者則都是自由新聞工作者。美國今天拒絕批評以軍這項作為。

卡達半島電視台（Al Jazeera）原本報導，旗下特派員夏立夫（Anas al-Sharif）、克雷克（MohammedQreiqeh）以及攝影記者札赫（Ibrahim Zaher）、諾法爾（Mohammed Noufal）與阿里瓦（Moamen Aliwa）本月10日命喪以色列的襲擊。

但半島電視台後在其英文網站刊出更正報導，澄清阿里瓦是自由新聞攝影工作者；在那場襲擊中身亡的第6名記者哈立迪（Mohammed al-Khalidi）也是自由新聞工作者。另有媒體報導死亡的第6人名叫卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）。

加薩走廊（Gaza Strip）北部加薩市（Gaza City）記者帳棚遇襲，引發國際記者團體的憤怒與譴責。

不過美國今天婉拒批評以色列殺害6名記者一事，並將相關問題拋回自己的盟友。

以色列軍方指控，半島電視台知名記者夏立夫率領巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一支「恐怖主義小組」，且負責推進針對以色列人的火箭攻勢。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者：「我要告訴你們的是，建議你們向以色列查詢有關夏立夫的資訊。」

布魯斯向戰地記者表達敬意，但也稱哈瑪斯成員已「融入社會，包括假扮成記者」。