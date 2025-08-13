大陸正贏得網路戰？國安專家示警美國面臨兩難 恐影響台海危機決策

美國「外交事務」雜誌13日刊出題為「中國正贏得網路戰爭」的文章，文中呼籲美國需要新的網路戰爭嚇阻策略，還提到若在台灣危機時，中國真的有能力以網路行動破壞美國鐵路網或引發美東電力中斷，造成軍事動員延緩，美國領袖將面臨兩難。

該文作者為曾任職拜登政府的前副國安顧問紐柏格，當時就負責網路安全，現為史丹福大學學者。

該文說，美國公司在科技領域領先世界，無論是創新軟體、雲端服務、人工智慧（AI）或網路安全產品。但3年前，據信受中國政府支持的駭客做出一件美國無法有效防禦的事情，即獲取並保有對美國主要電信網路的訪問權，複製對話，並建立追蹤美國情報、執法人員在全美行動的能力，該行動被稱為「鹽颱風」。

「鹽颱風」不僅是一次性情報戰果，而是反映更深層且令人擔憂的現實。網路的廣泛應用開啟地緣政治角逐的新局後，數十年間，中國就準備好主宰數位戰場；美國已落後，未能守護廣闊的數位本土防線及依賴該防線的實體資產安全。

中國的網路行動已對美國國安構成明顯威脅。美國各地水利基礎設施、電網和其他關鍵系統都發現入侵事件，這些攻擊遵循一貫模式：入侵者獲得對監督控制系統的管理存取權限，建立並長期維持該權限的能力，然後保持潛伏狀態，同時保有根據指令啟動惡意程式碼的能力。

被盯上的目標透露出戰略性思維。水處理廠既滿足基本民用需求，也支援軍事設施；電網為從醫院運作到彈藥生產等各種活動提供電力；電信網路既支援民用通信，也支援軍事指揮系統。透過在軍民兩用系統預先部署網路攻擊工具，中國正準備在削弱美國軍事效能，同時對民用設施造成巨大損失。

以在台灣危機時為例，中國的前述能力可能發揮決定性作用。試想：若中國真的有能力破壞美國鐵路網或引發美東電力中斷，造成軍事動員延緩，美國領袖將面臨何種兩難。北京不必真正實施此類網攻，只要攻擊的可能性存在，就可能改變美國決策，因為這會增加海外干預的國內政治成本。

中國的預先部署也服務其戰術軍事目標。美軍基地依賴周邊民用基礎設施取得電力、水源和通訊。透過威脅這些系統，中國可不直接攻擊軍事目標就阻礙美國軍事動員，從而避免轟炸美國基地可能帶來的明顯升級。同樣，擾亂海港和機場可延遲向太平洋部署增援部隊，同時使其看起來像是在以非致命戰術攻擊民用基礎設施。

華府必須建立新的網路嚇阻政策，原則是「強大的網路防禦，能實現可靠的網路攻擊」。AI是這項新嚇阻政策變得切實可行的關鍵。美國應充分利用其AI專業知識，在全國利用AI為其龐大的關鍵基礎設施網路建模，辨識並修復最重要漏洞。

華府也須確保擁有足以嚇阻中國的攻擊性網路能力，此外必須使其網路攻擊相關訊息的傳遞更加連貫，表明在特定類型基礎設施中預先部署是一條紅線，並謹慎表明其反擊能力。透過發展AI防禦系統，並在戰術層面增加投資進攻能力，美國可將不完善的網路戰略轉化為主動嚇阻。