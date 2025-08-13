澳洲萬那杜數周內簽安全協議 將削弱中國大陸影響力

澳洲今天讚揚與南太平洋島國萬那杜簽署安全協議的工作取得突破。將於數週內進行簽署的這項協議可能削弱中國對萬那杜的影響力。

法新社報導，澳洲部長代表團在噴出蒸氣的萬那杜活火山亞蘇爾火山（Mount Yasur）下談判期間，敲定這項協議。

澳洲與萬那杜的安全協議2023年接近落實，但在萬那杜國會議員出乎意料地選出被視為對西方較不友善的新總理後，協議並未生效。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，雙方現已敲定新協議，將於未來幾週內簽署。他說：「這項協議承認，作為鄰國，我們擁有共同的安全環境和對彼此的承諾，並且體現在這項協議中。」

2月當選的萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）指出，協議內容也將涵蓋「經濟發展與氣候韌性」。

容易受到氣候問題影響的南太平洋各國無不正在嘗試平衡對西方和對中國關係，分別向對方爭取亟需的資金，同時維持得來不易的獨立性。

由於脆弱經濟萎靡不振，同時氣候變遷相關成本提升，許多南太島國急需投資。

近年來，中國在萬那杜鋪設道路、興建政府辦公大樓，甚至蓋全新總統官邸。