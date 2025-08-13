快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

法英德外長通知聯合國 準備重新制裁伊朗

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

根據法新社取得的聯合聲明信函，英國法國德國告訴聯合國，若伊朗8月底前沒有為其核子計畫找到外交解決方案，他們準備好重新對伊朗實施經過聯合國批准的制裁。

這3個歐洲強權的外交部長今天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，除非伊朗在期限前採取行動，否則他們將「致力使用一切可用外交手段，確保伊朗不會發展核武」。

合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

據報，E3國家外長在信函中寫道：「我們已表明，如果伊朗不願於2025年8月底前達成外交解決方案，或未把握機會爭取延期，E3國家準備好啟動迅速恢復（制裁）機制。」

E3國家上月在土耳其伊斯坦堡與伊朗進行了「認真、坦承且詳盡」的核談判，這是以色列跟美國6月襲擊伊朗核設施後，E3國家首次與德黑蘭當局進行實體會談。

伊朗 歐盟 英國 德國 法國 核武 外交部 聯合國

延伸閱讀

亞洲盃男籃／中華交鋒伊朗拚4強 官網點名林庭謙是關鍵球員

TPVL／台鋼也有阿巴西 伊朗主攻手加盟天鷹首賽季陣容成形

亞洲盃男籃／8強球隊全出爐！中華隊14日凌晨迎戰27年沒贏過的伊朗

巴勒斯坦領土：一個國家何時被承認？

相關新聞

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

韓聯社13日報導，南韓總統辦公室同日表示，總統李在明8月稍晚訪問美國前，將先於23至24日訪問日本，期間將會晤日本首相石...

半島電視台澄清遇害同仁為4人 美國拒批評以軍擊斃記者

半島電視台今天澄清，以色列近日發動空襲擊斃6名記者，其中僅4人為旗下員工，而非先前報導的5人，另外兩位死者則都是自由新聞...

大陸正贏得網路戰？國安專家示警美國面臨兩難 恐影響台海危機決策

美國「外交事務」雜誌13日刊出題為「中國正贏得網路戰爭」的文章，文中呼籲美國需要新的網路戰爭嚇阻策略，還提到若在台灣危機...

南韓反中示威高漲 李在明稱「有損國家形象」：超越言論自由界限

南韓國內近來湧現反中情緒，相關示威頻繁出現。韓媒報導，南韓總統李在明12日說，類似事件有損南韓國家形象，要「徹底採取必要...

日本眾院大選參政黨擬推百人參選 搶攻30至40席

參政黨代表神谷宗幣專訪

神谷宗幣：台灣有事即日本有事 籲防範中國大陸滲透

參政黨代表神谷宗幣專訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。