法英德外長通知聯合國 準備重新制裁伊朗

根據法新社取得的聯合聲明信函，英國、法國與德國告訴聯合國，若伊朗8月底前沒有為其核子計畫找到外交解決方案，他們準備好重新對伊朗實施經過聯合國批准的制裁。

這3個歐洲強權的外交部長今天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，除非伊朗在期限前採取行動，否則他們將「致力使用一切可用外交手段，確保伊朗不會發展核武」。

合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

據報，E3國家外長在信函中寫道：「我們已表明，如果伊朗不願於2025年8月底前達成外交解決方案，或未把握機會爭取延期，E3國家準備好啟動迅速恢復（制裁）機制。」

E3國家上月在土耳其伊斯坦堡與伊朗進行了「認真、坦承且詳盡」的核談判，這是以色列跟美國6月襲擊伊朗核設施後，E3國家首次與德黑蘭當局進行實體會談。